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【消費開支】滙豐發布用戶2022年消費回顧　港人月均開支約多少？男士假日使費特別多？

Hot Talk 16:17 2022/12/29

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【消費開支】匯豐發布用戶消費2022年消費回顧　港人月均開支約多少？（附表）

HSBC滙豐 （00005） 今年初於流動理財應用程式「HSBC HK」推出數碼理財工具「個人預算」，年內已吸納超過180萬名用戶。滙豐最新向客戶推出個人化「2022年個人年度消費回顧」，透過分析用戶消費數據，發布香港不同年齡層客戶月均消費及開支習慣：

年齡層 月均支出 佔開支佔比最高項目
23-27歲 27,200元 購物（39%至48%）
28-34歲 50,600元
35-44歲 73,400元
45-54歲 83,100元 消閒娛樂及旅遊（45%至54%）
55-64歲 74,200元

滙豐又列舉部分有趣用戶消費模式，如男士整體在節日時的平均餐飲開支較女士高40%，而女士的日常平均購物開支則比男士高10%。

另外，滙豐客戶數據顯示，隨年齡增長，餐飲開支佔比會漸漸遞減，由23歲至27歲的24%，遞減至55歲至64歲的14%。

    點擊圖片放大

HSBC HK App 的「個人預算」能自動追蹤個人客戶於其理財戶口及信用卡戶口的每日及每項消費，並將最多過去12個月交易紀錄分類。客戶可透過「預算」追蹤功能制定預算，設定每月支出上限，還有貼心個人化支出分析，讓客戶更方便及輕鬆地理財。「個人年度消費回顧」亦顯示用戶節日最喜愛三大品牌。

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記者：宋佩恩

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