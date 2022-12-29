【消費開支】滙豐發布用戶2022年消費回顧　年輕港人月均開支5萬？男士假日使費特別多？

▲ 【消費開支】匯豐發布用戶消費2022年消費回顧 港人月均開支約多少？（附表）

HSBC滙豐 （00005） 今年初於流動理財應用程式「HSBC HK」推出數碼理財工具「個人預算」，年內已吸納超過180萬名用戶。滙豐最新向客戶推出個人化「2022年個人年度消費回顧」，透過分析用戶消費數據，發布香港不同年齡層客戶月均消費及開支習慣，當中23歲至27歲初出社會工作人士，月均支出逾2.7萬，28歲至34歲的年輕客戶月均使費更達5萬元以上。

年齡層 月均支出 佔開支佔比最高項目 23-27歲 27,200元 購物（39%至48%） 28-34歲 50,600元 35-44歲 73,400元 45-54歲 83,100元 消閒娛樂及旅遊（45%至54%） 55-64歲 74,200元

滙豐又列舉部分有趣用戶消費模式，如男士整體在節日時的平均餐飲開支較女士高40%，而女士的日常平均購物開支則比男士高10%。

另外，滙豐客戶數據顯示，隨年齡增長，餐飲開支佔比會漸漸遞減，由23歲至27歲的24%，遞減至55歲至64歲的14%。

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HSBC HK App 的「個人預算」能自動追蹤個人客戶於其理財戶口及信用卡戶口的每日及每項消費，並將最多過去12個月交易紀錄分類。客戶可透過「預算」追蹤功能制定預算，設定每月支出上限，還有貼心個人化支出分析，讓客戶更方便及輕鬆地理財。「個人年度消費回顧」亦顯示用戶節日最喜愛三大品牌。

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記者：宋佩恩