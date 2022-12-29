【教育股】 又再規範非學科類培訓 不得一次性收費逾5,000人幣 教育股全綫捱沽

中國要求明確非學科類培訓機構境內外上市標準和程序，防止野蠻生長。與此同時，國家教育部等十三部門印發《關於規範面向中小學生的非學科類校外培訓的意見》，包括不得將非學科類校外培訓結果與大中小學招生入學掛鉤，非學科類培訓機構不得一次性收費超過5,000元人民幣等。

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消息拖累下，教育股沽壓湧現，思考樂教育（01769）跌幅最大，一度急跌近3成，低見1.38元，最新報1.45元，仍大跌26%；新東方（09901）最新報28.4元，跌6%；新高教集團（02001）最新報3.48元，跌4.7%；中教控股（00839）最新報9.58元，跌5%；中國東方教育（00667）最新報6.12元，跌4.2%。

《意見》強調，要規範非學科類培訓日常運營，包括培訓時間不得和當地中小學校教學時間相衝突，綫下培訓結束時間不得晚於8時30分，綫上不得晚上9時，以及規範中小學生的非學科類校外培訓，機構不得一次性收取或以充值、次卡等形式變相收取時間跨度超過3個月或60課時的費用，且一次性收費不得超過5,000元人民幣。

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記者：郭秀慧