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趁通關有望消息出貨　投資者蝕逾兩成套現　御半山一房3年蝕142萬

股樓投資 15:58 2022/12/29

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受中港即將全面通關消息刺激，市場氣氛逐步回升，不少投資者趁機出貨。中原地產陳家富說，屯門御半山2A座中層D室，實用面積386平方呎，一房連儲物房間隔，日前以475萬元沽出，實用呎價12,306元。 

資料顯示，原業主於2019年7月以617.27萬元買入單位，持貨3年，現帳面蝕142.27萬元，即約23%。 

陳家富透露，原業主一手買入單位作投資用途，最近見樓市有回暖跡象，趁機沽貨套現。由於原業主期內曾出租單位，相信租金收入能抵消部分蝕幅。 

延伸閱讀 會德豐明年推5盤　涉逾2000伙　MONACO開始分批入伙【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

御半山 屯門 二手市場 私人屋苑 中原地產

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