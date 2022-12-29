趁通關有望消息出貨　投資者蝕逾兩成套現　御半山一房3年蝕142萬

受中港即將全面通關消息刺激，市場氣氛逐步回升，不少投資者趁機出貨。中原地產陳家富說，屯門御半山2A座中層D室，實用面積386平方呎，一房連儲物房間隔，日前以475萬元沽出，實用呎價12,306元。

資料顯示，原業主於2019年7月以617.27萬元買入單位，持貨3年，現帳面蝕142.27萬元，即約23%。

陳家富透露，原業主一手買入單位作投資用途，最近見樓市有回暖跡象，趁機沽貨套現。由於原業主期內曾出租單位，相信租金收入能抵消部分蝕幅。

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