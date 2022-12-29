  • 18°C
香港時間 : 20221229日 (週四) 17:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

山頂南區成交量大跌六成　創2015年來新低　中原何兆棠：受惠通關 料23年成交有明顯增長

股樓投資 16:39 2022/12/29

分享：

分享：

根據中原分行統計數字，山頂南區一手及二手市場合共錄得75宗成交，成交金額達到107.81億元，成交宗數較去年200宗下跌62.5%，創2015年有紀錄以來新低，成交金額較去年261.04億元跌58.7%，2022年山頂南區成交量一手及二手價量齊跌。

其中共錄得69宗二手豪宅買賣成交，較2021之178宗跌61.2%，創2011年有紀錄以來新低。成交當中分層單位佔45宗，洋房佔22宗，屋地佔2宗成交。至於總金額方面，2022年山頂南區二手成交金額共涉資84.21億元，較2021年之184.4億元跌54.3%，當中分層單位總成交金額為33.72億元，洋房39.19億元，屋地11.3億元。

一手成交錄得6宗，創2015年有紀錄以來新低，較2021年22宗大幅下跌72.7%，成交金額達23.6億元，較2021年76.64億元跌69.2%。

中原高級資深營業董事何兆棠指，2022年第2、3、4季成交量偏低，主要受第5波疫情惡化影響交投量，加上施政報告未有放寬辣招，欠缺救市方案、港股急跌、息口上升、俄烏戰爭等負面因素都令樓市氣氛轉差。且多間內房相繼現債務危機，影響內地富豪購買意欲。發展商惜售，期望通關後經濟加快復甦，市場交投氣氛可改善。

何兆棠預料2023年分層單位成交量增加50%，洋房成交量亦有30%增長，二手樓價有5至10%波幅。一手市場方面，建灝地產ONE STANLEY 明年第一季隆重登場、會德豐山頂種植道1號超級豪宅別墅、鴨脷洲臨海樓王凱玥明年陸續開售、港島南岸黃竹坑地鐵上蓋第三、四期亦會加入戰場、市場百花齊放。山頂南區新樓豪屋現貨因應全新項目推廣受惠。何兆棠預料交投量必增加200%，一手樓價水平維持平穩。

延伸閲讀【有相睇】平安夜筍價入市 將軍澳中心兩房565萬售 重回2017年中水平【下一頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

 

同場加映【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

同場加映【溫股知新】波幅漸細 明年再計

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 蔡子俊

南區 山頂 中原地產 私人屋苑 二手市場

上一篇文章

【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】 2022年國際賽事 香港跑手創紀錄揚威亞洲

下一篇文章

將軍澳怡心園三房610萬沽　5年帳蝕58萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【除夕倒數好去處】三大除夕倒數免費活動 免費音樂會喜迎2023
【除夕倒數好去處】三大除夕倒數免費活動 免費音樂會喜迎2023
【年尾回顧】用30分鐘時間 令你2023年每月減少1,500元開支
【年尾回顧】用30分鐘時間 令你2023年每月減少1,500元開支
【公屋裝修】丈夫過身囝囝搬離家　婦獨居345呎租置屋　花24萬翻新35年舊公屋
【公屋裝修】丈夫過身囝囝搬離家　婦獨居345呎租置屋　花24萬翻新35年舊公屋
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
東鐵綫直接過海返工　金融才俊2.2萬租柏傲莊兩房
東鐵綫直接過海返工　金融才俊2.2萬租柏傲莊兩房
【理財個案】坐擁千萬資產快離職 小學教師如何製造退休入息 點解專家唔建議ALL IN高息定存?
【理財個案】坐擁千萬資產快離職 小學教師如何製造退休入息 點解專家唔建議ALL IN高息定存?
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款