山頂南區成交量大跌六成　創2015年來新低　中原何兆棠：受惠通關 料23年成交有明顯增長

根據中原分行統計數字，山頂南區一手及二手市場合共錄得75宗成交，成交金額達到107.81億元，成交宗數較去年200宗下跌62.5%，創2015年有紀錄以來新低，成交金額較去年261.04億元跌58.7%，2022年山頂南區成交量一手及二手價量齊跌。

其中共錄得69宗二手豪宅買賣成交，較2021之178宗跌61.2%，創2011年有紀錄以來新低。成交當中分層單位佔45宗，洋房佔22宗，屋地佔2宗成交。至於總金額方面，2022年山頂南區二手成交金額共涉資84.21億元，較2021年之184.4億元跌54.3%，當中分層單位總成交金額為33.72億元，洋房39.19億元，屋地11.3億元。

一手成交錄得6宗，創2015年有紀錄以來新低，較2021年22宗大幅下跌72.7%，成交金額達23.6億元，較2021年76.64億元跌69.2%。

中原高級資深營業董事何兆棠指，2022年第2、3、4季成交量偏低，主要受第5波疫情惡化影響交投量，加上施政報告未有放寬辣招，欠缺救市方案、港股急跌、息口上升、俄烏戰爭等負面因素都令樓市氣氛轉差。且多間內房相繼現債務危機，影響內地富豪購買意欲。發展商惜售，期望通關後經濟加快復甦，市場交投氣氛可改善。

何兆棠預料2023年分層單位成交量增加50%，洋房成交量亦有30%增長，二手樓價有5至10%波幅。一手市場方面，建灝地產ONE STANLEY 明年第一季隆重登場、會德豐山頂種植道1號超級豪宅別墅、鴨脷洲臨海樓王凱玥明年陸續開售、港島南岸黃竹坑地鐵上蓋第三、四期亦會加入戰場、市場百花齊放。山頂南區新樓豪屋現貨因應全新項目推廣受惠。何兆棠預料交投量必增加200%，一手樓價水平維持平穩。

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