▲ 研究公司最新數據顯示，美國VR可穿戴設備近一年來的銷售額，僅為Facebook三日的廣告收入。（法新社資料圖片）

元宇宙話題帶動虛擬實境（VR）商機，Facebook母公司Meta早年已豪擲近20億美買下打造VR硬件的Oculus，涉足VR頭戴裝置市場。惟據研究公司最新數據顯示，美國VR可穿戴設備近一年來的銷售額，僅為Facebook三日的廣告收入。

研究公司NPD Group截至12月初的數據指出，美國VR可穿戴設備的銷售額比去年同期下跌了2%至11億美元（約86億港元）。就全球市場而言，研究公司CCS Insight的數據顯示，VR及AR可穿戴設備的出貨量下跌逾12%，至960萬部。

事實上，隨着廣告業務陷入低迷，Meta行政總裁朱克伯格一直尋找VR設備與有關技術，為Meta帶來更多可能性。然而，發展元宇宙似乎是一場耐力賽，朱克伯格早前曾預計，元宇宙需要長達十年的時間才能成爲主流。

雖然Meta在秋季發布了一款新VR可穿戴設備Quest Pro，但該設備專攻企業、專業人士客群，售價比前一代Quest 2高出1,100美元（約8,573港元），讓許多VR愛好者更加遙不可及。Meta表示因通脹壓力，於今夏將Quest 2的價格提高100美元（約779港元）。

CCS Insight在最新報告又表示，由於經濟疲弱及通脹，預計明年將是VR市場的又一個「低迷年」 。外媒《CNBC》亦引述分析師Leo Gebbie指，消費者預算將會收緊，如VR可穿戴設備這類非必需品，可能會成為犧牲品。

責任編輯：張寶燕