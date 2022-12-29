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【中國通關】AlipayHK：為內地通關做好準備　用戶可直接跨境使用

Hot Talk 15:28 2022/12/29

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行政長官李家超表示計劃於1月15日前落實香港和內地通關。螞蟻國際業務大中華區總經理李詠詩表示，AlipayHK同內地商戶已經做好準備，全力支持港人回內地衣食住行等支付需求，目前系統已覆蓋內地所有城市數以百萬計的商戶門店、各種交通工具，在澳門也已覆蓋近9成商戶。

AlipayHK表示，用戶前往內地及澳門毋需提前兌換貨幣，可直接用AlipayHK以港幣支付。在內地只要見到「支付寶」或「Alipay+」標識，在澳門見到「Alipay+」標識，即可直接用AlipayHK完成支付，與在香港付款操作一樣，而當地合作商戶則會收取自動兌換後的當地貨幣。

李詠詩相信，AlipayHK希望將更多生活服務覆蓋到香港、澳門和內地三地，令港人於內地和澳門旅遊、公幹、探親更加方便、簡單。

相關文章：

【中港通關】傳每日名額3萬　李家超：計劃1月15日前落實通關　內地1.8起復辦旅遊及商務赴港簽注

【中國通關】一文看清美國日本台灣等地　對內地香港澳門旅客最新入境要求（12月29日）

編輯：麥德銘

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