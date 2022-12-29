【烏克蘭戰爭】船保險公司明年起 取消俄烏戰爭保險

俄烏戰事已持續將近一年，烏克蘭提出的和平方案未獲俄方接納。船保險公司面對戰爭風險，宣布明年起取消俄羅斯、烏克蘭和白俄羅斯的戰爭保險。

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船舶通常有船東責任保賠（ P&I）保險，涵蓋包括環境損害和傷害等第三方責任索賠。

再保險公司會為保險公司提供保險，一般每年1月1日會與客戶續簽為期1年的合約。不過今年不少保險公司因俄烏戰爭與颶風伊恩(Ian)蒙受鉅額損失，因此保險業希望能縮減風險敞口。

美國P&I協會、北英P&I協會、英國P&I協會、西英P&I協會為行業龍頭，承保全球約9成的遠洋船舶。

上述協會於網站宣布，由明年1月1日起不再為烏克蘭、俄羅斯、白俄羅斯的某些債務提供戰爭風險保險。

其中英國P&I協會透露，不再承保的原因是再保險公司已經不能再為當地領土風險的戰爭風險敞口獲得再保險。

美國P&I協會上周五（23日）表示，已收到戰爭風險再保險公司的取消通知，因此取消對該地區的戰爭風險保險。

路透社引述P&I保險消息人士指，業界沒有取消所有類型保單，僅針對P&I協會所提供的部分。由於這部分保單是由再保險推動，而再保險公司正限制在俄烏等地的風險敞口，因此只能取消。

據悉，這類排除條款將令租船者獲承保的難度大增，即使獲承保也要面對保費加價，因此部分船隻或會在沒有投保下航行。

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保險業界停止為俄羅斯海域航行的船隻提供戰爭風險保險後，日本作為全球最大液化天然氣（LNG）進口國，天然氣供應方面或面臨挑戰。

Tokio Marine & Nichido Fire Insurance、Sompo Japan Insurance及Mitsui Sumitomo Insurance等日本保險公司上周宣布，明年1月1日起停止為俄羅斯海域戰爭造成的船舶損壞提供保險。

如果沒有戰爭保險，托運人或被迫在俄羅斯水域運營，包括從俄羅斯遠東設施裝載LNG，但當地供應佔日本LNG進口量約9%。

上述三間日本保險公司為免供應中斷，正與多間再保險公司談判，爭取保留戰爭承保範圍。

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責任編輯：鄭錦玲