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【內房危機】華潤置地124億人幣收購 華夏幸福南京武漢3項目

股樓投資 16:03 2022/12/29

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內房華潤置地(01109)宣布，向被傳出現資金問題的同業華夏幸福(滬：600340)，收購南京大校場、武漢長江及武漢中北3個物業項目60％至100％股權。至3時半，華潤置地報34.25元，跌1.6%。

領展125億元收購新加坡兩商場 另輕資產模式營運宏茂橋商場  詳情請看【下一頁

【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

集團指出，南京大校場項目位於南京市秦淮區南部新城中心，集住宅大廈、辦公大樓及購物中心於一體，而武漢長江中心位於武漢市武昌區濱江的核心中央商業區，集住宅大廈、辦公大樓及購物中心於一體。至於武漢中北路項目位於武漢市武昌區傳統商業區，靠近沙湖南岸的湖邊，集住宅大廈及辦公大樓於一體。潤地補充，持有有關項目的公司於今年9個月虧損約18億元，於９月底綜合帳面淨值約8.49億元，收購符合長期發展戰略及投資策略，預計代價將由內部資源及/或銀行融資撥付。

花旗發表報告表示，潤地是次收購將鞏固其明年的銷售前景，帶來約4％的利潤增長，並鞏固其在二線城市的地位，因此續以潤地為首選內房股，維持目標價46.1元。

【騰訊700】騰訊網易旗下遊戲 本月同獲批版號  詳情請看【下一頁

【溫股知新】波幅漸細 明年再計  

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撰文 : 李尚毅

華潤置地（01109） 港股

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【天價收購】領展進軍新加坡商場 花旗：收購價意外驚喜 大摩：對盈利溫和加速

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趁通關有望消息出貨　投資者蝕逾兩成套現　御半山一房3年蝕142萬
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