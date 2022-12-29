【內房危機】華潤置地124億人幣收購 華夏幸福南京武漢3項目

內房華潤置地(01109)宣布，向被傳出現資金問題的同業華夏幸福(滬：600340)，收購南京大校場、武漢長江及武漢中北3個物業項目60％至100％股權。至3時半，華潤置地報34.25元，跌1.6%。

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集團指出，南京大校場項目位於南京市秦淮區南部新城中心，集住宅大廈、辦公大樓及購物中心於一體，而武漢長江中心位於武漢市武昌區濱江的核心中央商業區，集住宅大廈、辦公大樓及購物中心於一體。至於武漢中北路項目位於武漢市武昌區傳統商業區，靠近沙湖南岸的湖邊，集住宅大廈及辦公大樓於一體。潤地補充，持有有關項目的公司於今年9個月虧損約18億元，於９月底綜合帳面淨值約8.49億元，收購符合長期發展戰略及投資策略，預計代價將由內部資源及/或銀行融資撥付。

花旗發表報告表示，潤地是次收購將鞏固其明年的銷售前景，帶來約4％的利潤增長，並鞏固其在二線城市的地位，因此續以潤地為首選內房股，維持目標價46.1元。

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