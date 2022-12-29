蝕住放都賣唔出　映日灣三房業主無奈再減50萬　持貨三年帳蝕122.8萬離場

美聯物業何振榮表示，荃灣映日灣1座中層B室，實用面積約643平方呎，屬三房連士多房戶型，朝向西南，坐享海景，間隔方正實用，生活設施齊備，鄰近港鐵站及大型商場，質素不俗，故獲年輕買家青睞。據悉買家心儀屋苑樓齡淺，單位間隔實用，裝修企理，原業主開價1,180萬元已屬蝕讓價，見樓市持續劣勢，無奈再劈50萬元離場，終以1,130萬元蝕讓離場，折合實用呎價約17,574元。

原業主於2019年以約1,252.8萬元購入物業，持貨滿3年，帳面虧蝕122.8萬元，物業期內貶值9.8%。

延伸閲讀【多圖】MONACO現樓示位會所陪你睇 空間充足 展示高雅品味【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

同場加映【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

同場加映【溫股知新】波幅漸細 明年再計

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機