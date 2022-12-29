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蝕住放都賣唔出　映日灣三房業主無奈再減50萬　持貨三年帳蝕122.8萬離場

股樓投資 14:59 2022/12/29

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美聯物業何振榮表示，荃灣映日灣1座中層B室，實用面積約643平方呎，屬三房連士多房戶型，朝向西南，坐享海景，間隔方正實用，生活設施齊備，鄰近港鐵站及大型商場，質素不俗，故獲年輕買家青睞。據悉買家心儀屋苑樓齡淺，單位間隔實用，裝修企理，原業主開價1,180萬元已屬蝕讓價，見樓市持續劣勢，無奈再劈50萬元離場，終以1,130萬元蝕讓離場，折合實用呎價約17,574元。

原業主於2019年以約1,252.8萬元購入物業，持貨滿3年，帳面虧蝕122.8萬元，物業期內貶值9.8%。

延伸閲讀【多圖】MONACO現樓示位會所陪你睇 空間充足 展示高雅品味【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

映日灣 荃灣 美聯物業 二手市場 私人屋苑

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