【天價收購】領展進軍新加坡商場 花旗：收購價意外驚喜 大摩：對盈利溫和加速

領展房產基金（00823）宣布，斥資21.61億新加坡元（約125億港元），向新加坡MCL集團收購旗下兩項商場物業：Jurong Point及Swing By@Thomson Plaza，作價較12月28日之物業估值折讓6.1%。

領展今日（29日）股價未有大變動，截至3時半，最新報56.6元，無升跌，成交額1.9億元。

花旗報告指出，領展今次收購最終條款有意外驚喜，規模也較最初的4個資產涉逾40億新加坡元為低，同時領展也會積極尋求資本伙伴，進一步縮減承擔投資，相信兩個資產有助於未來有可取增長。

券商對領展最新評級及目標價

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報告認為，按兩物業組合今年1至10月份年度淨物業收入計，淨物業收入收益率為4.9%，具吸引力，且疫後新加坡零售前景強勁、物業市場整體透明度高以及對投資者友善。該行維持領展「買入」評級，目標價65.5元。

摩根士丹利報告指，收購對領展利潤帶來溫和加速，預期債務成本比率約4.5%。截至10月底年度化淨物業收入為1.06億新加坡元，佔2022年財年的7%，預期到2024財年佔比為6.2%。該行維持領展「增持」評級，目標價60元。

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據收購公告披露，Jurong Point物業位於Jurong West Central 2與Boon Lay Way交界處， 毗鄰Boon Lay地鐵站及巴士轉乘站。JP物業屬綜合發展項目之一部分，該發展項目亦包括一個巴士轉乘站，而平台層上為住宅公寓The Centris。JP物業由地下1樓至6樓之零售空間及社區空間組成，可出租淨面積約為72萬平方呎。

SwingBy@Thomson Plaza物業位於Thomson Plaza內，Thomson Plaza沿Upper Thomson Road而建，毗鄰Upper Thomson地鐵站。TP物業屬多用途發展項目之一部分，該發展項目包括零售平台及上蓋住宅公寓。TP物業包括兩層零售空間之分層地段，可出租淨樓面面積約為11萬平方呎。

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記者：李兆明