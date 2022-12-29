  • 19°C
香港時間 : 20221229日 (週四) 16:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新書揭拜登不信美國特勤局 認為特工謊稱被愛犬咬傷

環球社會熱點 15:57 2022/12/29

分享：

分享：

美國總統拜登入住白宮未足三個月，他飼養的一隻德國邊境牧羊犬已最少兩次咬傷人，其後更被送回家鄉。不過近日有新書揭露，拜登並不信任特勤局，認為特工謊稱被狗咬傷。該書更指拜登認為很多特工都支持前總統特朗普，所以避免在特勤局人員面前討論敏感議題。

白宮有新成員進駐 拜登與新愛犬拋波打招呼 【下一頁】

拜登（Joe Biden）入主白宮前一共飼養兩隻德國邊境牧羊犬，其中一隻名叫Major。但於去年，年僅3歲、性格好動的Major最少兩次咬傷白宮工作人員。Major其後已被送回拜登家鄉，不能再於白宮陪伴拜登。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

白宮西翼管理專家惠普爾（Chris Whipple）新書《The Fight of His Life》將在下月17日正式出版，有媒體節錄當中內容指，拜登曾向友人表示，在Major咬傷人的事件發生方式上，有人在說謊。

當時一名特勤局（Secret Service）特工指在白宮二樓被Major咬傷腿，但拜登卻指著事發地點指特勤局從不安排人員於該處駐守，所以不會發生相關事件。

時任白宮發言人普薩基（Jen Psaki）僅披露一宗Major咬傷人事件，但內部電郵顯示，牠曾連續8日咬傷特工，電郵亦附有特工受傷的相片。

白宮相隔十多年再有貓咪進駐 吉爾鍾情2歲貓女Willow（多圖） 【下一頁】

惠普爾更指，拜登自上任後一直對特勤局持有懷疑態度，認為很多普通特工都支持特朗普（Donald Trump）。拜登認為特勤局職員大多都是來自南方的退休警察，往往該批人士非常保守，所以他從不會在特工面前討論敏感議題。

特勤局記錄顯示，Major此前亦曾多次導致他人受傷，受傷人士包括白宮訪客及國家公園管理局員工等，攻擊行為維持時間更長達數月。

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

澳漢工作期間放狗跌倒骨折 法官判屬工傷
2022/12/13
澳漢工作期間放狗跌倒骨折 法官判屬工傷
哈里透露仔女加州生活近況 原來家庭另有新成員
2022/10/11
哈里透露仔女加州生活近況 原來家庭另有新成員
【英女王國葬】三愛寵最後送別 目送靈車離開
2022/09/20
【英女王國葬】三愛寵最後送別 目送靈車離開
【英女王逝世】生前仍飼有兩犬 次子安德魯將代為照顧
2022/09/12
【英女王逝世】生前仍飼有兩犬 次子安德魯將代為照顧
史泰龍第三任妻子申請離婚 傳婚姻破裂與一隻狗有關
2022/08/25
史泰龍第三任妻子申請離婚 傳婚姻破裂與一隻狗有關

你可能感興趣

澳漢工作期間放狗跌倒骨折 法官判屬工傷
08:35 2022/12/13
澳漢工作期間放狗跌倒骨折 法官判屬工傷
哈里透露仔女加州生活近況 原來家庭另有新成員
12:13 2022/10/11
哈里透露仔女加州生活近況 原來家庭另有新成員
【英女王國葬】三愛寵最後送別 目送靈車離開
10:52 2022/09/20
【英女王國葬】三愛寵最後送別 目送靈車離開
美國 德國 牧羊犬 拜登 特朗普 白宮

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（12月29日 時間16:00）

下一篇文章

普京向獨聯體領袖贈金戒指 被嘲似《魔戒》一反派
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（12月29日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月29日 時間16:00）
【英國王室】安德魯繼孫生母慶英返學安全 諷美校園槍擊嚴重
【英國王室】安德魯繼孫生母慶英返學安全 諷美校園槍擊嚴重
美斯卡塔爾房間原封不動 料改成博物館供參觀
美斯卡塔爾房間原封不動 料改成博物館供參觀
新加坡明年將提消費稅 15年來首次 民眾紛紛趕購
新加坡明年將提消費稅 15年來首次 民眾紛紛趕購
全球億萬富豪今年身家大蒸發 馬斯克縮水最多近萬億
全球億萬富豪今年身家大蒸發 馬斯克縮水最多近萬億
日本擬明年初下調新冠級別 與流感同級
日本擬明年初下調新冠級別 與流感同級
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款