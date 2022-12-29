新書揭拜登不信美國特勤局 認為特工謊稱被愛犬咬傷

美國總統拜登入住白宮未足三個月，他飼養的一隻德國邊境牧羊犬已最少兩次咬傷人，其後更被送回家鄉。不過近日有新書揭露，拜登並不信任特勤局，認為特工謊稱被狗咬傷。該書更指拜登認為很多特工都支持前總統特朗普，所以避免在特勤局人員面前討論敏感議題。

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拜登（Joe Biden）入主白宮前一共飼養兩隻德國邊境牧羊犬，其中一隻名叫Major。但於去年，年僅3歲、性格好動的Major最少兩次咬傷白宮工作人員。Major其後已被送回拜登家鄉，不能再於白宮陪伴拜登。

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白宮西翼管理專家惠普爾（Chris Whipple）新書《The Fight of His Life》將在下月17日正式出版，有媒體節錄當中內容指，拜登曾向友人表示，在Major咬傷人的事件發生方式上，有人在說謊。

當時一名特勤局（Secret Service）特工指在白宮二樓被Major咬傷腿，但拜登卻指著事發地點指特勤局從不安排人員於該處駐守，所以不會發生相關事件。

時任白宮發言人普薩基（Jen Psaki）僅披露一宗Major咬傷人事件，但內部電郵顯示，牠曾連續8日咬傷特工，電郵亦附有特工受傷的相片。

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惠普爾更指，拜登自上任後一直對特勤局持有懷疑態度，認為很多普通特工都支持特朗普（Donald Trump）。拜登認為特勤局職員大多都是來自南方的退休警察，往往該批人士非常保守，所以他從不會在特工面前討論敏感議題。

特勤局記錄顯示，Major此前亦曾多次導致他人受傷，受傷人士包括白宮訪客及國家公園管理局員工等，攻擊行為維持時間更長達數月。

責任編輯：李俊儀