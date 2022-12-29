【日本機票】HK Express：1月減41班往日本航班、續飛名古屋福岡沖繩　返港航班一機不減（附1月停飛航班安排）

▲ 【日本機票】HK Express：1月減41班日本航班 續飛東京、大阪、名古屋、福岡和沖繩

日本12月29日調整香港航班入境安排，由原訂限制香港、澳門航班在4個機場降落，改為讓航空公司確認機上乘客7日內未曾逗留內地後，仍可抵達福岡、沖繩那霸和北海道新千歲機場。香港快運（HK Express）公布，東京（成田和羽田）、大阪關西、名古屋、福岡和沖繩的日本航班將繼續運作，但受限日本要求不能加密班次，部分1月航班將會取消。

HK Express稱，因應日本要求，只能每周營運共60個航班出往各日本航點，2023年1月由香港出發前往日本的航班會減少41班。

由香港出發往日本之航班

2022年12月29日至2023年1月13日

所有航班將照常運作

2023年1月14日至另行通知為止

取消以下航班

目的地： 福岡

UO600 2023年1月14日、15日

UO668 2023年1月21日、24日、25日、26日、27日、28日、29日、30日、31 日

2023年1月14日、15日 2023年1月21日、24日、25日、26日、27日、28日、29日、30日、31 日 目的地： 大阪-關西

UO898 2023年1月20日、25日、26日、31日

UO688 2023年1月27日

2023年1月20日、25日、26日、31日 2023年1月27日 目的地： 沖繩

UO820 2023年1月20日、24日、26日、29日、31日

2023年1月20日、24日、26日、29日、31日 目的地： 東京-羽田

UO624 2023年1月20日

UO622 2023年1月25日、26日、27日、28日、29日、30日、31日

2023年1月20日 2023年1月25日、26日、27日、28日、29日、30日、31日 目的地： 東京-成田

UO870 2023年1月20日

UO646 2023年1月24日、25日、26日、30日、31日

UO650 2023年1月25日

2023年1月20日 2023年1月24日、25日、26日、30日、31日 2023年1月25日 目的地：名古屋

UO680 2023年1月21日、24日、26日、28日、30日

由日本出發往香港之航班

2023年1月所有航班將如常運作

HK Express 表示，因應日本當局要求，由2022年12月30日起，前往福岡及沖繩的顧客在出發前必須申報，確認於出發前7日內未曾在中國內地逗留。顧客在機場辦理登機手續時，需簽署相關的申報表，而未能乎合有關要求的顧客則可選擇退款或重新預訂航班。

HK Express 受影響旅客可改日期或退款

受取消航班影響旅客方面，HK Express表示，會以電子郵件和短訊通知，並會獲提供下列選項：

選項1：原定目的地不變，更改出發日期／時間 需受機位供應限制 免費更改（僅限於首次申請） 無需支付票價差額（僅限於首次申請） 相關申請必須於原定出發日或之前遞交 必須於 2023年6月30日或之前 出發



選項 2：訂單全額退款 退款範圍包括航班相關費用（已購買之寄艙行李限額、座位、機艙餐飲，以及U-First優先服務） 相關安排申請必須於 2023年1月31日或之前 遞交



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