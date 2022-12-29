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普京向獨聯體領袖贈金戒指 被嘲似《魔戒》一反派

環球社會熱點 14:38 2022/12/29

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俄羅斯總統普京早前訂製金戒指，向獨立國家聯合體領袖送贈金戒指，並將餘下一枚金戒指留給自己。此事引起網民熱議，有政治評論員更嘲笑普京此舉似《魔戒》當中的反派角色。

俄羅斯富商印度自殺身亡 被指曾批普京出兵 【下一頁】

聖彼得堡周一（26日）及周二（27日）舉行獨立國家聯合體峰會，白俄羅斯總統盧卡申科（Aleksandr Lukashenko）等多名領袖出席。

普京（Vladimir Putin）在會上向盟國領袖送上8枚金戒指，餘下一枚戒指則留給自己。戒指除了展示獨立國家聯合體的標誌，上面更刻有「俄羅斯」和「2023 年新年快樂」字樣。

不過出席會議的外國領袖中，只見盧卡申科有戴上金戒指。

政治學家Ekaterina Schulmann表示，作家托爾金（J.R.R. Tolkien）在《魔戒》中是有意作暗示，書中反派魔王索倫向9名國王送贈戒指，是為奴役對方使他們屈服於自己的意志。

自普京今年2月下令出兵烏克蘭以來，烏克蘭當局經常將俄羅斯比喻作索倫的領地魔多（Mordor），而俄軍則比作索倫的獸人軍隊。

普京反制俄油價格上限 禁原油出口至實施國家 【下一頁】

烏克蘭議員Oleksiy Goncharenko更於網上發文諷刺普京，笑普京已厭倦成為21世紀的德國納粹領導人希特拉（Adolf Hitler），因此決定模仿《魔戒》。

不過克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，這些金戒指只是新年紀念品，沒有特別之處，指外界無需過分解讀。他也表示，普京不會公開佩戴這枚戒指。

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責任編輯：鄭錦玲

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