【防疫鬆綁】餐飲業：未必即時見效　人手短缺成最大隱憂

港府今起大規模取消防疫措施，業界反應普遍正面，有代表稱生意短期升1至2成，惟亦有業界代表指未必收到立竿見影之效，擔心因人手緊絀而無法應付急增後的需求。

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憧憬中港通關 業界抱觀望態度

中港通關在即，加上本地防疫措施大幅鬆綁，香港餐務管理協會會長楊位醒稱，內地遊客消費意慾一向高漲，業界希望能接待消費力高的內地客，惟通關初期或受內地疫情仍然嚴峻影響，生意未必收到立竿見影之效，因此對開關後的來港遊客數量抱觀望態度。

通關+防疫鬆綁 人手短缺成最大壓力

現代管理（飲食）專業協會會長兼新光酒樓集團常務董事總經理胡珠表示，樂見政府取消多項防疫措施，惟目前最大隱憂是人手短缺，其酒樓必須立刻「搶人才」。胡指現在請人非常困難，出現「有價冇人吼」的情況，例如樓面替工日薪高達1,000元也無人問津。他明言，通關後估計會有現職員工告假回鄉探親，或令人手短缺問題進一步惡化，變成「有生意做都未能招呼」。

HR專家：「靈活用工」為2023大趨勢

萬寶盛華大中華高級副總裁徐玉珊引述該企早前所發布報告指，人才短缺水平達到近16年新高，83%香港僱主均表示難以填補空缺。徐認為，企業將會多以合約制員工應對市場波動，「靈活用工」將會是明年大趨勢。

她舉例指，如零售或餐飲業，在防疫措施放寬後將更為缺人，只能尋求以「炒散」的方式，短時間處理人手需求，同時也能減省行政成本。

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記者：楊嘉軒