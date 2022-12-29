  • 19°C
香港時間 : 20221229日 (週四) 14:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【防疫鬆綁】餐飲業：未必即時見效　人手短缺成最大隱憂

商業 13:42 2022/12/29

分享：

分享：

港府今起大規模取消防疫措施，業界反應普遍正面，有代表稱生意短期升1至2成，惟亦有業界代表指未必收到立竿見影之效，擔心因人手緊絀而無法應付急增後的需求。

【防疫鬆綁】港大幅撤防疫措施　楊位醒：冀政府政策「勿再倒退」

【聖誕餐飲】楊位醒：冬至和聖誕生意按年升20%　酒席最吸金

憧憬中港通關　業界抱觀望態度

中港通關在即，加上本地防疫措施大幅鬆綁，香港餐務管理協會會長楊位醒稱，內地遊客消費意慾一向高漲，業界希望能接待消費力高的內地客，惟通關初期或受內地疫情仍然嚴峻影響，生意未必收到立竿見影之效，因此對開關後的來港遊客數量抱觀望態度。

通關+防疫鬆綁　人手短缺成最大壓力

現代管理（飲食）專業協會會長兼新光酒樓集團常務董事總經理胡珠表示，樂見政府取消多項防疫措施，惟目前最大隱憂是人手短缺，其酒樓必須立刻「搶人才」。胡指現在請人非常困難，出現「有價冇人吼」的情況，例如樓面替工日薪高達1,000元也無人問津。他明言，通關後估計會有現職員工告假回鄉探親，或令人手短缺問題進一步惡化，變成「有生意做都未能招呼」。

HR專家：「靈活用工」為2023大趨勢

萬寶盛華大中華高級副總裁徐玉珊引述該企早前所發布報告指，人才短缺水平達到近16年新高，83%香港僱主均表示難以填補空缺。徐認為，企業將會多以合約制員工應對市場波動，「靈活用工」將會是明年大趨勢。

她舉例指，如零售或餐飲業，在防疫措施放寬後將更為缺人，只能尋求以「炒散」的方式，短時間處理人手需求，同時也能減省行政成本。

【2023展望】料「通關」帶動招聘意欲　44%受訪企業預算未來3個月將增加人手

【聖誕零售】聖誕銷售不升反跌　成本上漲被逼加價　憧憬通關丁財兩旺

記者：楊嘉軒

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【疫市營商】香港寬頻供IT配套解人手荒　網購平台料4月推「動態買餸」直播
2022/02/17
【疫市營商】香港寬頻供IT配套解人手荒　網購平台料4月推「動態買餸」直播
【人力資源】面對企業管治新形勢？　人力資源部3招強化管理能力
2022/03/30
【人力資源】面對企業管治新形勢？　人力資源部3招強化管理能力
【人力資源】區塊鏈技術應用 　HR管理新突破
2022/04/04
【人力資源】區塊鏈技術應用 　HR管理新突破
【遙距工作】人力資源管理平台Deel夥WeWork　一站式安排全球通行會籍
2022/10/28
【遙距工作】人力資源管理平台Deel夥WeWork　一站式安排全球通行會籍

你可能感興趣

【疫市營商】香港寬頻供IT配套解人手荒　網購平台料4月推「動態買餸」直播
19:47 2022/02/17
【疫市營商】香港寬頻供IT配套解人手荒　網購平台料4月推「動態買餸」直播
【人力資源】面對企業管治新形勢？　人力資源部3招強化管理能力
15:16 2022/03/30
【人力資源】面對企業管治新形勢？　人力資源部3招強化管理能力
【人力資源】區塊鏈技術應用 　HR管理新突破
14:08 2022/04/04
【人力資源】區塊鏈技術應用 　HR管理新突破
疫情 職位招聘 防疫措施 酒樓 出入境管制 徐玉珊 炒散 合約制 餐飲 零售

下一篇文章

【防疫鬆綁】港大幅撤防疫措施　楊位醒：冀港府政策「勿再倒退」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【2023展望】料「通關」帶動招聘意欲　44%受訪企業預算未來3個月將增加人手
【2023展望】料「通關」帶動招聘意欲　44%受訪企業預算未來3個月將增加人手
【日本工業】11月工業生產按月跌0.1%　日經濟學家：料按月繼續下跌
【日本工業】11月工業生產按月跌0.1%　日經濟學家：料按月繼續下跌
【辦公室設計】研究：員工能望窗外大自然環境有助提升情緒及生產力
【辦公室設計】研究：員工能望窗外大自然環境有助提升情緒及生產力
【聖誕零售】聖誕銷售不升反跌　成本上漲被逼加價　憧憬通關丁財兩旺
【聖誕零售】聖誕銷售不升反跌　成本上漲被逼加價　憧憬通關丁財兩旺
【聖誕好去處2022】聖誕假期去邊影相打卡？　一文看清各大商場市集打卡位（不斷更新）
【聖誕好去處2022】聖誕假期去邊影相打卡？　一文看清各大商場市集打卡位（不斷更新）
【優惠著數】迎消費旺季　著數優惠情報合集（不斷更新）
【優惠著數】迎消費旺季　著數優惠情報合集（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款