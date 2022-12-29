【防疫鬆綁】港大幅撤防疫措施　楊位醒：冀港府政策「勿再倒退」

▲ 港人消費意慾已被壓抑逾3年，以及農曆新年即將來臨，料市面將會出現「報復式消費」。（資料圖片）

港府昨天（28日）公佈由今日起，取消多項社交距離措施，包括取消「疫苗通行證」和限聚令，只維持口罩令等。餐飲業界普遍表示歡迎，認為政府終於「急市民所急」，估計市面將會出現「報復式消費」，預料生意短期會有1至2成升幅。

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迎「報復式消費」 生意短期料升2成

香港餐務管理協會會董兼龍圖閣負責人陳強表示，取消社交距離措施可擺放更多餐枱做更多生意，預計生意短期上升10至20%，中長期或可回復至疫情前8成。取消疫苗通行證有助餐館精簡人手，毋須再協助客人掃碼。

陳相信，新政策有助吸引不符合疫苗通行證人士重臨光顧，加上港人消費意慾已被壓抑逾3年，以及農曆新年即將來臨，他估計市面將會出現「報復式消費」。香港餐務管理協會會長楊位醒則表示，取消社交距離措施及疫苗通行證後，中式酒樓最能即時受惠，尤以家庭聚會及婚嫁飲宴居多，預料生意會有15%升幅。

難免與病毒共存 籲政府著手振興經濟

楊位醒指，港人已經飽受疫情煎熬，難免要與病毒共存，業界冀望政府能「站穩住腳，繼續向前，勿再倒退」。楊解釋，香港已有一定數目市民接種了兩針或以上的疫苗，惟長者接種率仍然偏低。他呼籲政府多作宣傳，鼓勵更多人接種疫苗，進一步擴大社會免疫屏障，又建議政府加強推廣地區普及體育運動，讓市民大眾強身健體。

另外，陳強建議政府著手搞好經濟，推出措施配合業界，招待開關初期來港的遊客，又應加強宣傳推廣，讓香港在後疫情時代可以再次發光發亮。

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記者：楊嘉軒