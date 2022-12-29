【教育股】教育股急瀉　內地教育部規範不得開設學科類培訓　明年6月底前須整改完成

▲ 【教育股】內地教育部規範非學科類培訓日常運營、明年6月底前須整改完成

中國教育部等十三部門印發《關於規範面向中小學生的非學科類校外培訓的意見》，《意見》強調，要規範非學科類培訓日常運營，培訓時間不得和當地中小學校教學時間相衝突，線下培訓結束時間不得晚於8時30分，線上不得晚上9時。

教育股普遍向下，思考樂 （01769） 跌26%，新東方 （09901） 跌6%，中國東方教育 （00667） 跌5%。高途（美：GOTU）昨晚跌14%後，盤前再跌9%，好未來（美：TAL）昨晚跌15%後，盤前再跌5%。

《意見》提到，全面規範非學科類培訓，使其成為學校教育的有益補充，進一步減輕學生過重校外培訓負擔，促進學生全面發展和健康成長。非學科類培訓內容應符合培訓對象的身心特點和教育規律，不得開設學科類培訓相關內容。同時，非學科類培訓機構要堅持公益屬性，實行明碼標價和信息公開。

培訓收費實行指定銀行、專用賬戶、專款管理，不得使用培訓貸方式繳納培訓費用，鼓勵採取先提供培訓服務後收費方式運營。培訓機構不得一次性收取或以充值、次卡等形式變相收取時間跨度超過3個月或60課時的費用，且不得超過5000元。

另外，《意見》指，各地要區分體育、文化藝術、科技等類別培訓機構，明確相應主管部門，而各地非學科類培訓機構標準必須達到培訓場所、師資條件、運營條件的基本要求，並要求行業 全面對標整改，各地要對照非學科類培訓機構設置標準，對現有機構進行全面排查，不符合設置標準的要對標整改。 對2023年6月底前仍不能完成整改的培訓機構依法依規嚴肅處理。

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