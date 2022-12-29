  • 18°C
香港時間 : 20221229日 (週四) 19:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【教育股】教育股急瀉　內地教育部規範不得開設學科類培訓　明年6月底前須整改完成

股市 18:19 2022/12/29

分享：

分享：

【教育股】內地教育部規範非學科類培訓日常運營、明年6月底前須整改完成

中國教育部等十三部門印發《關於規範面向中小學生的非學科類校外培訓的意見》，《意見》強調，要規範非學科類培訓日常運營，培訓時間不得和當地中小學校教學時間相衝突，線下培訓結束時間不得晚於8時30分，線上不得晚上9時。

教育股普遍向下，思考樂 （01769） 跌26%，新東方 （09901） 跌6%，中國東方教育 （00667） 跌5%。高途（美：GOTU）昨晚跌14%後，盤前再跌9%，好未來（美：TAL）昨晚跌15%後，盤前再跌5%。

《意見》提到，全面規範非學科類培訓，使其成為學校教育的有益補充，進一步減輕學生過重校外培訓負擔，促進學生全面發展和健康成長。非學科類培訓內容應符合培訓對象的身心特點和教育規律，不得開設學科類培訓相關內容。同時，非學科類培訓機構要堅持公益屬性，實行明碼標價和信息公開。

培訓收費實行指定銀行、專用賬戶、專款管理，不得使用培訓貸方式繳納培訓費用，鼓勵採取先提供培訓服務後收費方式運營。培訓機構不得一次性收取或以充值、次卡等形式變相收取時間跨度超過3個月或60課時的費用，且不得超過5000元。

另外，《意見》指，各地要區分體育、文化藝術、科技等類別培訓機構，明確相應主管部門，而各地非學科類培訓機構標準必須達到培訓場所、師資條件、運營條件的基本要求，並要求行業全面對標整改，各地要對照非學科類培訓機構設置標準，對現有機構進行全面排查，不符合設置標準的要對標整改。對2023年6月底前仍不能完成整改的培訓機構依法依規嚴肅處理。

相關文章：

【新股IPO】內地非學歷職業教育培訓機構粉筆2469招股　一手入場費約5000元

【教育股】新東方在綫再升逾5%創上市高　旗下「東方甄選自營產品」抖音帳號粉絲數量突破100萬

【異動｜教育股】資金連日炒起教育股、光正教育再升五成　券商稱政策風險逐漸消退、基本面正待重估

編輯：姚卓然

港股 教育股 新東方—S（09901） 中國東方教育（00667） 中國教育部 小學
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket 會員只要入 App 閱讀文章就可賺取 ET Points，兌換各種購物現金劵！

立即領取

上一篇文章

【恒指夜期+北水】北水錄逾40億元淨流入　大手吸騰訊　恒指夜期升45點（不斷更新）

下一篇文章

【中國開關】WeChat Pay HK：預計香港及內地恢復正常通關後港人跨境支付需求大增
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【取消社交距離】李家超：12.29起取消疫苗通行證、入境檢疫　取消所有社交距離措施　只維持口罩令
【取消社交距離】李家超：12.29起取消疫苗通行證、入境檢疫　取消所有社交距離措施　只維持口罩令
【恒指夜期+ADR】夜期收市瀉374點　中概股指數急插4%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市瀉374點　中概股指數急插4%（不斷更新）
【日本機票】日本調整香港航班限制、國泰航空繼續營運北海道航班　即將暫停飛往名古屋福岡（附最新1月安排）
【日本機票】日本調整香港航班限制、國泰航空繼續營運北海道航班　即將暫停飛往名古屋福岡（附最新1月安排）
【日本機票】一文看清日本限飛後航空公司安排　國泰香港快運削1月原訂班次、樂桃取消關西航班、港航取消停飛沖繩札幌
【日本機票】一文看清日本限飛後航空公司安排　國泰香港快運削1月原訂班次、樂桃取消關西航班、港航取消停飛沖繩札幌
【恒指夜期+北水】北水錄逾40億元淨流入　大手吸騰訊　恒指夜期升45點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水錄逾40億元淨流入　大手吸騰訊　恒指夜期升45點（不斷更新）
【美股期貨】長債息撲3.9厘　道指期貨升38點　納指期貨升0.6%（不斷更新）
【美股期貨】長債息撲3.9厘　道指期貨升38點　納指期貨升0.6%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款