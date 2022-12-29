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【防疫鬆綁】港企推智能人流管理方案　AI分析快速應變措施

科技 14:00 2022/12/29

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在應用上，SDP尤其適用於大型活動人流管理，例如年宵、馬拉松、巡遊等，監察人流情況。（Compathnion）

香港今日（29日）起正式取消疫苗通行證、限聚令和入境強檢，鑑於防疫措施進一步鬆綁，機場和商場等人口密集地方的人流管制更加重要。香港室內定位技術公司「Compathnion」推出「智能人流管理方案」，結合IoT、PNT、AI及大數據分析，能為現場工作人員作出快速應變措施。

【鍍金鏡片】大學研黃金納米塗層　戴口罩時眼鏡不再起霧？

綜合所有系統   後台統一處理

Compathnion行政總裁陳智銓表示，「智能人流管理方案」SDP（Smart Decision Planning）平台可整合人流監察、警報系統、數據收集（如CCTV影像）、AI分析，由系統後台通知相關單位人員，綜合所有系統，集成至後台統一處理，使所有相關的單位流程能即時取得相關資訊。

操作原理方面，只要在智能人流管制系統設立特定方框，給指令予線下的監察器在方框指定範圍記錄人流次數，如超出指定的人數聚集，便會發警報予相關單位，保安或管理人員的手機程式就會即時收到通知，並馬上到該區作出分流安排。

【對抗疫情】輝瑞收購澳洲數碼醫療公司　料未來可以手機App分析咳嗽聲診斷COVID-19

在應用上，SDP尤其適用於大型活動人流管理，例如年宵、馬拉松、巡遊等，監察人流情況，如遇事要突然封通道，後台就可即時通知各現場單位作出應變及改道措施。

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責任編輯：陳卓賢

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