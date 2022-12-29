【日本入境要求】日本調整香港航班限制、國泰航空繼續營運北海道航班　即將暫停飛往名古屋福岡（附最新1月安排）

▲ 國泰航空繼續營運北海道航班 即將停飛名古屋福岡（附最新1月安排）

日本當局公布，由2022年12月30日起，航空公司確認乘客於出發前7日內未曾在中國內地逗留，仍可載客入境札幌新千歲、福岡、沖繩那霸機場。國泰航空 （00293） 確認，日本最新安排下，12月30日後仍可以繼續營運福岡、札幌航班，但因應不能在12月23日至29日的航班數目基礎上加開班次，將不會營運前往福岡、名古屋航班。

國泰航空表示，公司會維持現時每周65班航班來往香港和日本，但班次數目較原訂1月日本航班數目減少20%，因而需要調整服務安排。國泰航空宣布：

從香港往日本航班

從2022年12月30日起直至另行通知

取消所有出往 名古屋 、 福岡 的航班

、 的航班 出往 北海道札幌 的航班，由每周7班減至5班（停飛周一、周三航班）

的航班，由每周7班減至5班（停飛周一、周三航班） 若干日子 出往東京成田的CX500、出往大阪關西的CX502將會取消

從日本往香港航班

從2022年12月30日至2023年1月8日

營運所有定期航班

從2023年1月9日起直至另行通知

取消所有來自 名古屋 航班

航班 來自 北海道札幌 的航班，由每周7班減至5班（停飛周一、周三航班）

的航班，由每周7班減至5班（停飛周一、周三航班） 若干日子 從福岡出發航班、東京成田CX501、大阪關西CX503將取消

國泰安排受影響客戶轉搭其他班次 福岡若滿機只能退款

國泰航空表示，對於受航班停飛影響的客人，國泰會安排東京、大阪和北海道乘客改乘其他班次，名古屋客戶將改為乘搭大阪的航班。因正值旅遊旺季其他航班滿座，國泰將為往來福岡的受影響顧客提供全額退款。

國泰續指，直接透過國泰航空預訂航班的顧客，將在數日內收到載有更改航班詳情的電郵。直接透過國泰航空預訂往來福岡機票的顧客，可直接透過電郵的連結辧理退款。如顧客透過第三方預訂航班，請直接聯絡相關的旅行代理跟進。

國泰籲顧客現階段毋須致電顧客服務團隊直接查詢。

日本於12月27日公布收緊來自中國內地、香港、澳門航班安排，要求從12月30日起，相關航班必須在東京成田、羽田、大阪關西、名古屋機場。港府繼而提出要求調整香港航班安排。

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