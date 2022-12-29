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【中概股審計】拼多多、滿幫傳放棄回港上市部署　港交所半日跌1%

新股IPO 12:15 2022/12/29

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【中概股審計】拼多多、滿幫傳放棄回港上市部署

美國上市的中概股審計風波有望圓滿解決，外電The Information引述消息指，拼多多（美：PDD）及滿幫集團（美：YMM）等部分在美國上市的中國互聯網企業，已擱置在港上市計劃。港交所 （00388） 今早股價隨大市走弱，半日跌0.9%，報339.4元，成交4.36億元。

報道指，因應看好美國審計監管機構可取得中概股審計資料，從美國除牌危機有望解決，拼多多將香港掛牌一事擱置，滿幫也在本月初放棄在香港上市，惟兩間公司均未對外公布消息。

早於今年4月，滿幫集團已傳出因網信辦調查未完成而要暫停在港上市計劃，但公司當時並沒有證實傳聞。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】

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編輯：麥德銘

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