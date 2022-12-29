▲ 【阿里巴巴9988】阿里巴巴公布組織變化 張勇取代張建鋒兼任阿里雲總裁、多個高層換位

阿里巴巴 （09988） 集團董事會主席兼行政總裁張勇表示，張建鋒不再擔任阿里雲智能總裁，張勇將兼任阿里雲智能總裁。而張建鋒繼續擔任達摩院院長，全力帶領達摩院進行科技創新突破與前沿科技研究。

阿里巴巴半日跌2.7%，報85.3元。

張勇今（29日）發出全員郵件，公布組織變化，又將新年關鍵字定為「進」。他 強調，在一點一滴的行動上保障好客戶利益，創造好客戶價值，以奮進之心，迎接全新一年。

另外，張勇還同時任命了新 首席技術官（ CTO）和新 首席 人才官 （CPO），吳澤明接替程立擔任阿里巴巴CTO，這是阿里巴巴的首位80後CTO。明年4月1日起，蔣芳接替童文紅擔任阿里巴巴CPO。

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