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【阿里巴巴9988】阿里巴巴公布組織變化　張勇兼任阿里雲總裁、3名合夥人讓出高位

股市 15:03 2022/12/29

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【阿里巴巴9988】阿里巴巴公布組織變化　張勇取代張建鋒兼任阿里雲總裁、多個高層換位

阿里巴巴 （09988） 公布組織變化，三名阿里巴巴合夥人讓出高位。集團董事會主席兼行政總裁張勇表示，張建鋒不再擔任阿里雲智能總裁，張勇將兼任阿里雲智能總裁。阿里巴巴表示，張建鋒繼續擔任達摩院院長，全力帶領達摩院進行科技創新突破與前沿科技研究。

阿里巴巴今日股價偏軟，最新跌3%，報85元，成交27億元。

阿里巴巴同時宣布CTO、CPO人選

張勇今日（29日）發出全員郵件，公布組織變化，又將2023年關鍵字定為「進」。他強調，在一點一滴的行動上保障好客戶利益，創造好客戶價值，以奮進之心，迎接全新一年。

除了張建鋒以外，張勇還同時任命集團新首席技術官（CTO）和新首席人才官（CPO）。

現職阿里本地服務CTO的吳澤明，將接替程立，擔任阿里巴巴集團CTO。張勇指，吳澤明會是阿里巴巴的首位80後CTO。

另外，明年4月1日起，現任阿里巴巴集團副首席人才官（CPO）蔣芳將「坐正」，接替童文紅。

上述變動中，各人都為29位阿里巴巴合夥人之一。張勇感謝張建鋒、程立和童文紅，表示他們把最好的時光奉獻給阿里巴巴，多年以來承擔重大責任，為公司做出巨大貢獻。

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編輯：姚卓然

港股 雲端 阿里巴巴－SW（09988） 張勇 阿里巴巴 阿里雲
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