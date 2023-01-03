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【中國通關】一文看清美日韓澳等地對中國旅客最新入境要求　南韓：香港澳門旅客1.7起須持陰性證明（1月3日）

Hot Talk 15:34 2023/01/03

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【中國通關】一文看清美國日本台灣等地　對內地香港澳門旅客最新入境要求

中國正加快開放出入境政策，包括從1月8日起取消入境隔離，但內地疫情急升溫，多個地區宣布重新收緊中國旅客檢疫限制，當中不乏同步限制來自香港、澳門旅客的要求。最新已披露將實施新限制的地區包括英國、韓國、美國、台灣、日本、印度、馬來西亞、意大利等。

截至1月3日，現時有澳洲、加拿大、法國、印度、韓國和美國要求來自香港旅客登機前提供新冠檢測陰性要求。政務司司陳國基在社交媒體發文指，有關措施無需要亦不合適，已去信相關國家駐港總領事表達關注。

以下綜合各地最新各地對來自中國旅客的入境要求公布：

＝＝要求來自香港人士登機前出示檢測證明地區＝＝

韓國入境要求

南韓衛生當局要求，2023年1月7日（周六）起，來自香港和澳門的入境旅客必須持有核酸檢測陰性證明。南韓昨日起要求來自中國內地的旅客，入境後必須接受核酸檢測，並規定從後日起，相關旅客須提交在出發前48小時內的核酸檢測或24小時內抗原檢測陰性證明，又暫時限制發放中國赴韓短期簽證。

美國入境要求

美國官員表示，2023年1月5日凌晨零時01分（紐約時間）起，所有來自中國內地、香港或澳門的兩歲及以上旅客，登機前須出示新冠檢測陰性證明。

不論旅客的國籍或疫苗接種狀態如何，任何來自中國或出發前10天內曾經到過中國的旅客，都必須提供核酸或抗原陰性證明。

在出發前逾10天新冠檢測陽性的乘客，可以提供顯示康復的文件證明，以作為陰性證明的替代。

航空公司必須在旅客登機前，確認他們已經持有陰性證明或康復文件。

加拿大入境要求

加拿大公布，2023年1月5日凌晨起，所有兩歲或以上來自中國內地、香港和澳門的航空旅客，不論國籍及疫苗注射紀錄，都需要在登機前出示兩日內的病毒檢測陰性證明

澳洲入境要求

澳門宣布，從2023年1月5日凌晨起，來自中國的旅客（包括香港和澳門＿在出發前接受新冠病毒檢測，並在登機前出示檢測無染疫證明。

法國入境要求

法國宣布，從2023年1月4日起旅客須登機前出示48小時內檢測陰性結果，乘搭航班時也而要佩戴口罩，而從元旦起，旅客抵達法國後需做核酸檢測。

印度入境要求

來自中國內地、香港、日本、泰國、韓國的國際旅客，必須出示核酸檢測陰性證明，且抵達印度時若出現症狀或核酸檢測呈陽性者，將被隔離。

＝＝未要求來自香港旅客提供新冠檢測證明地區＝＝

日本入境要求

2022年12月30日（日本時間）0時起，從中國（不含港澳地區）入境者和7日內去過中國（不含港澳地區）的人員必須在抵達日本時接受入境檢查。

入境日本須持有疫苗接種證明（已接種三劑）或提交出發前72小時內的檢測證明。

日本一度宣布，劃一限制來自中國內地、香港、澳門航班只可在4個主要機場降落，但於12月29日（周四）前調整港澳航班安排，最新航空公司安排可見【下一頁】

英國入境要求

英國衛生和社會保障部宣布，由2023年1月5日起，任何旅客由中國飛往英國的話，均要在登機前提供48小時內的陰性檢測證明，

此外，英國將從2023年1月8日開始，由中國旅客抵英時將接受抽樣新冠病毒檢測。

衛生大臣柏建熙表示，由於中國在下周重開邊界之前新冠病例增加，因此當局在評估數據後宣布這些臨時措施，形容是採取平衡和預防措施的正確做法。

台灣入境要求

2023年1月1日零時至1月31日（航班表定抵台時間），搭乘自內地4個直航航線及經由金馬地區民眾春節交通項目來台旅客，入境時須於機場（或港口）配合採集唾液檢體進行PCR檢測，採檢後盡速返回住所進行7天自主防疫及後續自我篩檢，篩檢陽性者依規定進行5+n居家照護及自主健康管理。

台灣暫未公布，一併收緊從香港入境要求。

台灣至今未開放內地觀光客來台。

意大利入境要求

2022年12月24日起，米蘭馬爾彭薩機場（Milan Malpensa Airport）對所有抵埗的中國旅客進行新冠核酸檢測，旅客須承擔檢測費用。新措施暫定執行至2023年1月30日。

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編輯：麥德銘

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