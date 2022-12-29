  • 18°C
香港時間 : 20221229日 (週四) 12:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中國通關】一文看清美國日本台灣等地　對內地香港澳門旅客最新入境要求（12月29日）

Hot Talk 11:49 2022/12/29

分享：

分享：

【中國通關】一文看清美國日本台灣等地　對內地香港澳門旅客最新入境要求

中國正加快開放出入境政策，包括從1月8日起取消入境隔離，但內地疫情急升溫，多個地區宣布重新收緊中國旅客檢疫限制，當中不乏同步限制來自香港、澳門旅客的要求。最新已披露將實施新限制的地區包括美國、台灣、日本、印度、馬來西亞、意大利等。

另外，英國據報也考慮仿效美國，要求對來自中國的入境人士進行新冠病毒檢測。

以下綜合各地最新各地對來自中國旅客的入境要求公布：

台灣入境要求

2023年1月1日零時至1月31日（航班表定抵台時間），搭乘自內地4個直航航線及經由金馬地區民眾春節交通項目來台旅客，入境時須於機場（或港口）配合採集唾液檢體進行PCR檢測，採檢後盡速返回住所進行7天自主防疫及後續自我篩檢，篩檢陽性者依規定進行5+n居家照護及自主健康管理。

台灣暫未公布，一併收緊從香港入境要求。

台灣至今未開放內地觀光客來台。

日本入境要求

2022年12月30日（日本時間）0時起，從中國（不含港澳地區）入境者和7日內去過中國（不含港澳地區）的人員必須在抵達日本時接受入境檢查。

入境日本須持有疫苗接種證明（已接種三劑）或提交出發前72小時內的檢測證明。

日本限制來自中國內地、香港、澳門航班只可在4個主要機場降落，最新航空公司安排可見【下一頁】

美國入境要求

美國官員表示，2023年1月5日凌晨零時01分（紐約時間）起，所有來自中國內地、香港或澳門的兩歲及以上旅客，登機前須出示新冠檢測陰性證明。

不論旅客的國籍或疫苗接種狀態如何，任何來自中國或出發前10天內曾經到過中國的旅客，都必須提供核酸或抗原陰性證明。

在出發前逾10天新冠檢測陽性的乘客，可以提供顯示康復的文件證明，以作為陰性證明的替代。

航空公司必須在旅客登機前，確認他們已經持有陰性證明或康復文件。

韓國入境要求

當地2022年12月21日公布，中國從12月16日已被列入「檢疫查驗重點國家」的名單中，但當局指這不屬於入境限制，而是在韓國仁川機場的入境檢疫階段，針對「感染風險高、且需要集中管理」者加大入境篩查力度。相關入境者體溫超過37.3度，本人及同行者需一同接受核酸檢測。

韓國自2022年7月1日起，已恢復持香港特區護照和BNO持有人免簽證入境，但要求事先申請K-ETA。

印度入境要求

來自中國內地、香港、日本、泰國、韓國的國際旅客，必須出示核酸檢測陰性證明，且抵達印度時若出現症狀或核酸檢測呈陽性者，將被隔離。

意大利入境要求

2022年12月24日起，米蘭馬爾彭薩機場（Milan Malpensa Airport）對所有抵埗的中國旅客進行新冠核酸檢測，旅客須承擔檢測費用。新措施暫定執行至2023年1月30日。

相關文章：

【日本入境要求】港府：與日本經溝通後　本港航班可維持由日本各機場載客返港

【中國通關】美國1月5日起要求中港澳旅客登機前證明陰性檢測　意大利揭內地航班半數乘客染疫

【中港通關】傳每日名額3萬　李家超：計劃1月15日前落實通關　內地1.8起復辦旅遊及商務赴港簽注（第四版）

編輯：麥德銘

開啟hket App，閱讀全文
經濟 疫情 出入境管制 機場 馬來西亞 意大利 南韓 香港 日本 印度
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket 會員只要入 App 閱讀文章就可賺取 ET Points，兌換各種購物現金劵！

立即領取

上一篇文章

【阿里巴巴9988】阿里巴巴公布組織變化　張勇取代張建鋒兼任阿里雲總裁、多個高層換位

下一篇文章

【中國通關】美國1月5日起要求中港澳旅客登機前證明陰性檢測　意大利揭內地航班半數乘客染疫
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股收市】長債息撲3.9厘 道指收市挫365點 Tesla逆市彈
【美股收市】長債息撲3.9厘 道指收市挫365點 Tesla逆市彈
【日本機票】一文看清日本限飛後航空公司安排　樂桃取消關西航班、港航安排「吉機」載北海道和沖繩旅客返港（第五版）
【日本機票】一文看清日本限飛後航空公司安排　樂桃取消關西航班、港航安排「吉機」載北海道和沖繩旅客返港（第五版）
【日本入境要求】港府：與日本經溝通後　本港航班可維持由日本各機場載客返港
【日本入境要求】港府：與日本經溝通後　本港航班可維持由日本各機場載客返港
【恒指夜期+ADR】夜期收市瀉374點　中概股指數急插4%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市瀉374點　中概股指數急插4%（不斷更新）
【取消社交距離】李家超：12.29起取消疫苗通行證、入境檢疫　取消所有社交距離措施　只維持口罩令
【取消社交距離】李家超：12.29起取消疫苗通行證、入境檢疫　取消所有社交距離措施　只維持口罩令
【TSLA】Tesla瀉11%退守100美元　單日遭1800億港元掟貨、韓國散戶資金力吸
【TSLA】Tesla瀉11%退守100美元　單日遭1800億港元掟貨、韓國散戶資金力吸
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款