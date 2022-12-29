【中國通關】一文看清美國日本台灣等地　對內地香港澳門旅客最新入境要求（12月29日）

▲ 【中國通關】一文看清美國日本台灣等地 對內地香港澳門旅客最新入境要求

中國正加快開放出入境政策，包括從1月8日起取消入境隔離，但內地疫情急升溫，多個地區宣布重新收緊中國旅客檢疫限制，當中不乏同步限制來自香港、澳門旅客的要求。最新已披露將實施新限制的地區包括美國、台灣、日本、印度、馬來西亞、意大利等。

另外，英國據報也考慮仿效美國，要求對來自中國的入境人士進行新冠病毒檢測。

以下綜合各地最新各地對來自中國旅客的入境要求公布：

台灣入境要求

2023年1月1日零時至1月31日（航班表定抵台時間），搭乘自內地4個直航航線及經由金馬地區民眾春節交通項目來台旅客，入境時須於機場（或港口）配合採集唾液檢體進行PCR檢測，採檢後盡速返回住所進行7天自主防疫及後續自我篩檢，篩檢陽性者依規定進行5+n居家照護及自主健康管理。

台灣暫未公布，一併收緊從香港入境要求。

台灣至今未開放內地觀光客來台。

日本入境要求

2022年12月30日（日本時間）0時起，從中國（不含港澳地區）入境者和7日內去過中國（不含港澳地區）的人員必須在抵達日本時接受入境檢查。

入境日本須持有疫苗接種證明（已接種三劑）或提交出發前72小時內的檢測證明。

日本限制來自中國內地、香港、澳門航班只可在4個主要機場降落，最新航空公司安排可見【下一頁】

美國入境要求

美國官員表示，2023年1月5日凌晨零時01分（紐約時間）起，所有來自中國內地、香港或澳門的兩歲及以上旅客，登機前須出示新冠檢測陰性證明。

不論旅客的國籍或疫苗接種狀態如何，任何來自中國或出發前10天內曾經到過中國的旅客，都必須提供核酸或抗原陰性證明。

在出發前逾10天新冠檢測陽性的乘客，可以提供顯示康復的文件證明，以作為陰性證明的替代。

航空公司必須在旅客登機前，確認他們已經持有陰性證明或康復文件。

韓國入境要求

當地2022年12月21日公布，中國從12月16日已被列入「檢疫查驗重點國家」的名單中，但當局指這不屬於入境限制，而是在韓國仁川機場的入境檢疫階段，針對「感染風險高、且需要集中管理」者加大入境篩查力度。相關入境者體溫超過37.3度，本人及同行者需一同接受核酸檢測。

韓國自2022年7月1日起，已恢復持香港特區護照和BNO持有人免簽證入境，但要求事先申請K-ETA。

印度入境要求

來自中國內地、香港、日本、泰國、韓國的國際旅客，必須出示核酸檢測陰性證明，且抵達印度時若出現症狀或核酸檢測呈陽性者，將被隔離。

意大利入境要求

2022年12月24日起，米蘭馬爾彭薩機場（Milan Malpensa Airport）對所有抵埗的中國旅客進行新冠核酸檢測，旅客須承擔檢測費用。新措施暫定執行至2023年1月30日。

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編輯：麥德銘