【券商點睇】數據顯示企業過度去庫存 通脹風險成經濟隱憂

據平安證券報告，早前國內公布一系列工業數據，11月工業企業利潤單月按年下降8.9%，對比10月為下降8.4%；營業收入單月按年收縮0.9%，較快下滑。工業企業利潤跌幅擴闊主因生產走弱，11月工業增加值單月下滑2.8個百分點至2.2%；價格、利潤率均有企穩迹象，PPI、營收利潤率的累計值基本持平於上月。

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考慮到營業收入和庫存都是用金額來度量的，剔除價格因素的工業企業經營呈現「營收增速小幅回落、庫存增速顯著下滑」的「主動去庫存」特徵。第二季以來，在需求偏弱的背景下，庫存積壓在一定程度上擠佔企業現金流，工業企業開工率偏低，或在主動調減生產、降低庫存。

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該行認為，有必要警惕部分行業「過度去庫存」帶來的潛在通脹風險。一方面，房地產企業融資和疫情防控政策均有較大程度的優化，待國內疫情較快通過第一波高峰後，如果穩增長政策超出預期，部分行業需求或在短時間集中釋放。另一方面，在疫情衝擊反覆、預期轉弱的拖累下，原材料庫存處於低位。如果需求在短時間內集中釋放，部分行業可能因潛在產能不足，出現階段性價格上行壓力。

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撰文：林衛