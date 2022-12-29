【券商點睇】明年主焦煤價格存在創新高可能 煤炭板塊推薦神華

天風證券表示，中國基建投資在疫情期間雖有所下滑但基數穩定，項目施工的落地確實受到疫情影響較大，對鋼材需求的拉動相對有限，滯後的工程大概率要通過趕工期來進行，前期的投資也會逐漸體現為後期的施工進度，尤其是在政策支持力度不斷增強的情況下，鋼材需求有望得以穩定。

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同時，房地產是拉動鋼材需求的真正主力，當前的市場環境下，該行認為投資者信心仍然有待恢復。新格局下更可能是保交付的政策支持與大量待竣工項目支撐施工量的增加，從而拉動鋼材需求實現增長。在穩增長的政策基調下，地產政策轉彎，基建項目發力不斷托底，隨着建築業投資與製造業投資增速的提升，鋼材終端需求整體不悲觀。

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由於中國主焦煤對外依存度較高，國際煤炭貿易的不穩定導致進口減量，從而加劇煉焦煤結構性供需失衡，優質主焦煤溢價或將繼續擴大。天風證券預計，2022年主焦煤價格均值由2021年的每噸2,500元升至2,600元，2023年主焦煤價格均值有望回升至每噸3,000元，最高價格仍舊存在創新高的可能。該行看好中國神華（01088），指其擁有中國最大規模的優質煤炭儲量及上下游完整產業鏈，利潤增長較為穩定、分紅比例高，股息率連續兩年達10厘以上。

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撰文：林衛