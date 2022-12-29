【數據洩露】美軍事裝備eBay出售　含逾2,600人生物識別數據

▲ 其中一件設備包含2,632個人物姓名和「高度敏感的生物識別數據」，據悉這些數據或來自曾幫助美軍的伊拉克人。（Chaos Computer Club）

美國在2021年從阿富汗撤軍，結束長達20年的阿富汗戰爭，但當時美軍所使用過的裝備，就被黑客研究組織「Chaos Computer Club」發現在eBay上出售，而且當中更包含了2,600人生物識別數據，例如指紋、虹膜掃描和人物照片等資料。

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Chaos Computer Club成員Matthias Marx表示，該組織是在eBay上購買了6件美軍設備，每件售價約68美元（約530港元）。它們都是在2012年阿富汗戰中使用過，用於檢查站、巡邏和其他行動中收集生物識別信息，其中一件設備更包含2,632個人物姓名和「高度敏感的生物識別數據」，據悉這些數據或來自曾幫助美軍的伊拉克人。

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理論上，這些軍事設備在停用後應該會被銷毀，Matthias Marx形容，能在設備上獲得生物識別數據是「難以置信」。雖然他們已計畫在完成研究後刪除當中的數據，但仍對美軍在訊息保護方面的安全程度有所憂慮。

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責任編輯：陳卓賢