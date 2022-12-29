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美國國民警衛隊逐戶檢查居民情況 暴風雪已釀逾60死

環球社會熱點 11:27 2022/12/29

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美國上周迎來暴風雪，其中以紐約州水牛城災情最為嚴峻。據報暴風雪在美國已造成最少60人死亡，水牛城佔逾半，水牛城官員更指在街角等位置發現屍體。當局憂慮居民在家中不適甚至猝死，美國國民警衛隊成員在水牛城逐戶檢查居民情況。

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美國正經歷歷史性暴風雪，當地錄得破紀錄降雪量及颶風強度的大風。美媒《CNBC》報道，全國已有65人因暴風雪死亡。伊利縣水牛城（Buffalo）當局表示，當地已有34人死亡，累計死亡人數已超越1977年暴風雪造成29人死亡的記錄。

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美國國民警衛隊成員周三（28日）在水牛城部分地區，逐家逐戶檢查居民情況。伊利縣縣長Mark Poloncarz表示，當局憂慮有居民身體不適或已喪生。水牛城市長發言人布朗（Byron Brown）表示，當局在滯留車輛、行人路、雪堆及街角附近都曾發現屍體。

美國暴風雪車內死亡人數增 水牛城延駕駛禁令 【下一頁】

水牛城的死亡個案中，其中3人被發現於車內死亡，4人因住所缺乏供暖而死，亦有3人因緊急服務延誤而死。布朗強調，當局目標是拯救所有人，但承認在暴風雪及能見度低的情況下，緊急服務變得困難且複雜。

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責任編輯：李俊儀

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