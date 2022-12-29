西南航空再取消6成航班 多間航空公司設票價上限

美國暴風雪導致多班航班延誤甚至取消，其中西南航空更混入混亂，周三（28日）再取消約6成航班。由於大量旅客需改訂新航班，多間航空公司設置票價上限協助受影響旅客。

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暴風雪影響下，西南航空（Southwest Airlines）由上周四（22日）至本周二（27日）已取消近1.1萬班航班。

西南航空周三再取消約2,500班航班，佔預定當日出發的航班數量約6成，也佔美國當日整體取消航班近9成。

據悉，該公司已取消近6成預定周四（29日）出發及1%預定周五（30日）出發的航班，但仍需處理數千名因航班取消而滯留的旅客。

西南航空行政總裁Bobo Jordan周二已警告，公司未來幾日會陸續削減航班，以重新安排機組人員及飛機。

美國交通部長布蒂吉格（Pete Buttigieg）早前承諾會追究西南航空的責任，並已要求該公司主動向受影響旅客發放酒店住宿和餐飲券作為補償，又敦促其餘航空公司限制票價。

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達美航空（Delta Air Lines）表明限制本由西南航空營運的所有航線票價，票價上限將維持至周六（31日）。美國航空（American Airlines）及聯合航空（United Airlines）也宣布限制部分城市的票價。

西南航空也宣布，如受影響旅客提交收據，公司會報銷合理金額範圍内的食宿和交通費用。

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責任編輯：鄭錦玲