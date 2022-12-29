早期HR+ HER2-乳癌存復發 合併CDK4/6抑制劑及荷爾蒙減風險

▲ 左起：臨床腫瘤科專科醫生顏繼昌教授及患者楊小姐。

乳癌是本港女性最常見的癌症，隨著大眾對此病的認知日漸增加，大部分患者可在早期便發現確診。不過，早發現就等於不會復發嗎？有研究發現，其中三大關鍵因素：淋巴結數量、腫瘤體積及腫瘤級別，是診斷患者復發風險的指標之一。臨床腫瘤科專科醫生指出，要減低早期乳癌患者復發及轉移風險，優化輔助治療至為重要。現時除了手術切除、化療、電療及荷爾蒙治療外，亦有標靶藥物CDK4/6抑制劑可輔助治療。

乳癌一般可按照雌體素受體（ER）、黃體酮受體（PR）、第二型人類上皮生長素受體（HER2）的型態，及腫瘤級別（G），大概分為四個主要生物學亞型：管腔A型、管腔B型、HER2過度表現型及三陰性型。臨床腫瘤科專科醫生顏繼昌教授指出，根據醫管局數據，在2020年4,956宗乳癌新症個案中，有3,296宗屬於管腔A型或管腔B型，即意味大部分屬於荷爾蒙受體陽性（HR+）乳癌。他解釋，管腔A型或管腔B型的共同之處在於ER或PR陽性，兩者都屬於荷爾蒙受體。

治療早期可透過乳癌手術切除，術後需要因應病情，接受相應的輔助治療，包括：電療、荷爾蒙藥物治療，化療等。不過，臨床上及坊間對早期乳癌可能存有迷思，以為完成上述治療後，未必需要額外做治療，亦有患者擔心生計、不想再花時間在治療上等等。

不圍，顏教授指出，有研究結果顯示，早期HR+ HER2-乳癌有一定的復發風險，倘若患者有四粒或以上淋巴結陽性；或者有一至三粒淋巴結陽性，腫瘤級別第三級或腫瘤體積大≥5厘米（符合其中一個條件），便屬於高風險復發。

有研究顯示，CDK4/6抑制劑合併荷爾蒙治療，可輔助使用在早期HR+ HER2- 乳癌，減少33.6%復發風險。此外，患者體重管理也十分重要。顏教授指出，乳癌患者在經過治療後，體重增加的情況十分常見。不過，體重過高會容易引致糖尿病、血壓高，心臟病等，有數據顯示，一旦體重增加，可能提高乳癌患者復發率及增加死亡率。

(特約)