聯儲局政策轉向前有利優先證券市場

美國消費物價在2022年急升，迫使聯儲局大幅加息應對。一如預期，優先證券等固定收益資產類別經歷艱難的時期。展望2023年，利率進一步上升或會窒礙增長，甚至可能將美國經濟推向衰退。然而，我們相信優先證券領域內有各種投資工具加以運用，並配合三個足證具支持作用的投資主題，應對當前市況。我們認為當聯儲局的加息政策轉向，將利好優先證券，屆時有潛力出現強勁反彈。對尋找收益的投資者來說，現時低位可能是吸引的入市水平。

優先證券在過去一年的往績領先廣泛投資領域的同類資產，令我們感到安心，而投資者亦可以運用當中多種工具，配合主動管理來取得潛在超額回報，以應對持續變化的宏觀經濟狀況。

舉例說，在聯儲局立場強硬、利率趨升及類似當前的通脹環境下，我們認為主動型組合經理首先可以增持浮息證券。事實上，我們在過去兩年一直進行這個配置。這些較早期的優先證券是以定息轉浮息證券形式發行，在初始贖回日未有贖回，因此附帶浮動票息。此外，當中大部份是機構投資者優先證券，有別於很多利息永久固定的零售投資者優先證券。隨著聯邦基金利率在2022年大幅上升，這些每季重置的票息也顯著走高，在非常波動及趨跌的市況下帶來相對穩定的價格。

此外，主動型組合經理也可增持初級後償票據，因為當中不乏定息轉浮息證券，這類票據亦有助於利率迅速上升的環境下為投資者提供保障。

在美國增長放緩、甚至陷入經濟衰退期間，我們將增加對小額債券（優先債券）的投資。相對優先證券，這些債券在資本結構中的位置較高，料可在經濟放緩的情況下，為息差擴闊提供一定的保護作用。

對優先證券來說，最重要的主題是質素。眾所週知，聯儲局的目標是降低通脹，並只能透過減慢經濟增長來實現這個目標。因此，我們必須保持審慎，避免投資息差容易擴闊的證券。雖然大部份優先證券由優質企業發行，但投資者亦要迴避一些低質素的優先證券。此外，受市場狀況影響，我們預期高收益市場的違約率將會上升。因此，我們一直致力提高策略的整體信貸質素，特別是趁低吸納優質證券。聚焦於具質素的公司，違約風險便毋須過份憂慮。

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