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【新股IPO】兩新股首掛表現向好　GUANZE MEDICAL爆升2.3倍、一手帳面賺6100元

新股IPO 16:19 2022/12/29

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【新股IPO】GUANZE MEDICAL及星空華文首掛

多隻新股趕及年尾上市，內地醫學影像解決方案供應商GUANZE MEDICAL （02427） 及綜藝節目營運商星空華文 （06698） 首掛表現向好。

GUANZE MEDICAL高開126.4%，報1.2元，其後走高，最高升2.6倍，高見1.92元，最後升2.3倍，報1.75元，不計手續費，一手帳面賺6100元，登上今年首日升幅王的寶座。此原本由7月上市的中國石墨 （2237） 首日升143%所保持。

另外，星空華文亦高開22.8%，報32.55元，其後一路走高，曾升86.8%高見49.5元，最後升70.6%，報45.2元，不計手續費，一手帳面賺7480元。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具

【ET贏商有計】包點料理 堅持香港口味 夥長期金融拍檔  拓展機遇

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【新股IPO】星空華文6698以26.5元貼近下限附近定價　一手中籤率為40%【附分配結果連結】

編輯：姚卓然

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