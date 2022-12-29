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【新股IPO】兩新股首掛表現向好 GUANZE MEDICAL爆升2.3倍、一手帳面賺6100元
新股IPO 16:19 2022/12/29
多隻新股趕及年尾上市，內地醫學影像解決方案供應商GUANZE MEDICAL （02427） 及綜藝節目營運商星空華文 （06698） 首掛表現向好。
GUANZE MEDICAL高開126.4%，報1.2元，其後走高，最高升2.6倍，高見1.92元，最後升2.3倍，報1.75元，不計手續費，一手帳面賺6100元，登上今年首日升幅王的寶座。此原本由7月上市的中國石墨 （2237） 首日升143%所保持。
另外，星空華文亦高開22.8%，報32.55元，其後一路走高，曾升86.8%高見49.5元，最後升70.6%，報45.2元，不計手續費，一手帳面賺7480元。
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編輯：姚卓然
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