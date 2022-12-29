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【新股IPO】兩新股首掛表現向好　GUANZE MEDICAL曾爆升2.3倍、一手最多賺6100元

新股IPO 09:56 2022/12/29

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【新股IPO】GUANZE MEDICAL及星空華文首掛

多隻新股趕及年尾上市，內地醫學影像解決方案供應商GUANZE MEDICAL （02427） 及綜藝節目營運商星空華文 （06698） 首掛表現向好。

GUANZE MEDICAL高開126.4%，報1.2元，其後走高，最高升2.3倍，高見1.75元，不計手續費，一手最多賺6100元，現升156.6%，報1.36元，挑戰今年首日升幅至中國石墨 （2237） 升143%的寶座。

另外，星空華文亦高開22.8%，報32.55元，現升33.6%，報35.4元，不計手續費，一手賺3560元。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具

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【新股IPO】GUANZE MEDICAL2427以0.53元下限定價　一手中籤率為15%、抽12手穩獲一手【附分配結果連結】

【新股IPO】星空華文6698以26.5元貼近下限附近定價　一手中籤率為40%【附分配結果連結】

編輯：姚卓然

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