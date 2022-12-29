▲ 【新股IPO】內地燃料電池系統製造商億華通2402今日起招股 入場費約3838元

中國領先的燃料電池系統製造商億華通 （02402） 今日起至明年1月5日招股，發售價介乎60元至76元，每手50股，入場費為3,838.32元。公司預期將於2023年1月12日（周四）上市。

億華通主要為客車及貨車等商用車設計、開發並製造燃料電池系統及電堆（系統的核心零部件）。根據灼識諮詢報告，按2021年燃料電池系統總銷售功率計算，公司在中國燃料電池系統市場排名第一，市場份額為 27.8%。

可是，即使公司收入於今年6月底升1.3倍至2.69億元人民幣，但公司預期至少在2025年之前仍會繼續錄得淨虧損。

公司全球發售項下的發售股份數目1762.8萬股，香港公開發售部分佔一成。聯席保薦人為國泰君安及智富。公司是次招股料集資約為11.22億元，所得款項淨額中的50.2%為開發新一代燃料電池系統研發平台提供資金，約24.8%為海外研發項目提供資金。

公司於2016年在新三板掛牌上市並成功累計股權融資7.9億元人民幣，於2020年8月登 陸了上交所科創板並成功累計融資15.5億元人民幣。

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編輯：姚卓然