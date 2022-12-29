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【港股市況】恒指黑期跌237點　阿里巴巴美團ADR跌3%　兩新股首掛

股市 09:05 2022/12/29

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恒指今日期結，然而美股持續向下，並且環球投資者對中國疫後重啟的信心不足，恒指黑期跌237點，報19631點。昨晚中概股走低，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） ADR跌近3%，京東 （09618） ADR更跌5%。

財經日誌︰

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即市走勢：

【09：04】【新股IPO】內地燃料電池系統製造商億華通2402今日起招股　入場費約3838元

【08：19】恒指黑期跌237點，報19631點。

【08：17】【新股IPO】博安生物6955以19.8元定價　一手中籤率約為44%（附分配結果連結）

【08：06】【新股IPO】康灃生物6922以18.9元定價　一手中籤率為100%、人人有份（附分配結果連結）

【07：52】【新股IPO】澳亞集團2425以6.4元定價　一手中籤率為70%（附分配結果連結）

【07：16】【新股IPO】百果園招股擬集5億　入場費3131.26元

【07：30】中概股指數急瀉，納斯達克金龍中國指數跌3.8%，收報6596點。阿里巴巴、美團ADR跌近3%，京東ADR更跌5%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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    +4

【07：30】美股周三反覆受壓，美長債息撲3.9厘，三大指數齊挫逾1%；道指跌365點，報32875點；標指跌46點，報3783點；納指跌139點或1.35%，報10213點。蘋果（美：AAPL）跌3.1%，報126.04美元，創一年半低。

即睇美股收市︰

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    +6

港股上日市況：【下一頁

編輯：姚卓然

期貨 港股 ADR 中國概念股 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988） 港股ADR 阿里巴巴
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