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【港股市況】恒指黑期跌237點 阿里巴巴美團ADR跌3% 兩新股首掛
恒指今日期結，然而美股持續向下，並且環球投資者對中國疫後重啟的信心不足，恒指黑期跌237點，報19631點。昨晚中概股走低，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） ADR跌近3%，京東 （09618） ADR更跌5%。
財經日誌︰
即市走勢：
【09：04】【新股IPO】內地燃料電池系統製造商億華通2402今日起招股 入場費約3838元
【08：19】恒指黑期跌237點，報19631點。
【08：17】【新股IPO】博安生物6955以19.8元定價 一手中籤率約為44%（附分配結果連結）
【08：06】【新股IPO】康灃生物6922以18.9元定價 一手中籤率為100%、人人有份（附分配結果連結）
【07：52】【新股IPO】澳亞集團2425以6.4元定價 一手中籤率為70%（附分配結果連結）
【07：16】【新股IPO】百果園招股擬集5億 入場費3131.26元
【07：30】中概股指數急瀉，納斯達克金龍中國指數跌3.8%，收報6596點。阿里巴巴、美團ADR跌近3%，京東ADR更跌5%。
更多港股ADR及中概股報價︰
【07：30】美股周三反覆受壓，美長債息撲3.9厘，三大指數齊挫逾1%；道指跌365點，報32875點；標指跌46點，報3783點；納指跌139點或1.35%，報10213點。蘋果（美：AAPL）跌3.1%，報126.04美元，創一年半低。
即睇美股收市︰
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編輯：姚卓然