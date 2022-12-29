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【港股市況】恒指挫200點 京東跌5% 旅遊航空內房走低 新股GUANZE MEDICAL首掛爆升2倍（不斷更新）
恒指今日期結，然而美股持續向下，並且環球投資者對中國疫後重啟的信心不足，恒指低開250點，報19648點。阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，京東 （09618） 跌5%。兩新股首掛向好，GUANZE MEDICAL （02427） 及星空華文 （06698） 分別高開126%及22.8%。
財經日誌︰
即市走勢：
【10：31】恒生科指跌2.5%，報4108點。成分股之中，只得騰訊 （00700） 錄得上升1.3%。其餘全都錄得下跌。當中，攜程 （09961） 跌6%。
【10：18】騰訊 （00700） 現升1.7%，報331.4元。美團 （03690） 亦轉升0.2%，報184.5元。
【10：16】新股GUANZE MEDICAL （02424） 現升237%，報1.79元，另外星空華文 （06698） 升43.4%，報38元。
【10：10】物管股碧桂園服務 （06098） 跌5.4%，融創服務 （01516） 、雅生活 （03319） 、時代鄰里 （09928） 、新城悅 （01755） 、合景悠活 （03913） 跌3.7%至5.8%。
【10：03】內房股向下，碧桂園 （02007） 、龍湖 （00960） 、時代中國 （01233） 、龍光 （03380） 跌3.3%至5.6%。
【09：52】旅遊航空股走低，攜程 （09961） 跌6.4%，報266.6元，為科指表現最差成分股。國泰 （00293） 跌2.7%。中資航空股南航 （01055） 跌1.7%，東航 （00670） 跌2.2%，國航 （00753） 跌1.6%。
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【09：46】部分手遊股彈高，心動公司 （02400） 升4.2%，中手游 （00302） 升3.6%。創夢 （01119） 升6.5%。
【09：42】康希諾 （06185） 升7.5%，報71元。公司公布，其O株╱原始株雙價吸入用新冠疫苗開展了「在18歲及以上成人中開展的雙價吸入用重組新型冠狀病毒疫苗（5型腺病毒載體）臨床試驗」，目前已獲得階段性數據。O株╱原始株雙價吸入用新冠疫苗為針對Omicorn變異株開發，尚在臨床研究階段。
【09：38】兩新股走高，GUANZE MEDICAL （02427） 曾升2.3倍至1.75元；星空華文 （06698） 亦升32.3%，報35.05元。
【09：34】【遊戲版號】騰訊倒升0.6% 國家新聞出版署批出12月和進口遊戲版號 騰訊6款遊戲上榜、包括《寶可夢大集結》
【09：34】【領展823】領展近125億港元進軍新加坡商場 王國龍：領展家在香港、分散投資增抗逆力
【09：32】恒指開市初段跌203點，報19689點。
【09：28】【新股IPO】兩新股表現向好 GUANZE MEDICAL高開126%、一手賺3350元
【09：20】恒指低開250點，報19648點。阿里巴巴 （09988） 跌2.6%，京東 （09618） 跌5%。
【09：18】恒指期貨現跌426點，報19597點。
【09：04】【新股IPO】內地燃料電池系統製造商億華通2402今日起招股 入場費約3838元
【08：19】恒指黑期跌237點，報19631點。
【08：17】【新股IPO】博安生物6955以19.8元定價 一手中籤率約為44%（附分配結果連結）
【08：06】【新股IPO】康灃生物6922以18.9元定價 一手中籤率為100%、人人有份（附分配結果連結）
【07：52】【新股IPO】澳亞集團2425以6.4元定價 一手中籤率為70%（附分配結果連結）
【07：16】【新股IPO】百果園招股擬集5億 入場費3131.26元
【07：30】中概股指數急瀉，納斯達克金龍中國指數跌3.8%，收報6596點。阿里巴巴、美團ADR跌近3%，京東ADR更跌5%。
更多港股ADR及中概股報價︰
【07：30】美股周三反覆受壓，美長債息撲3.9厘，三大指數齊挫逾1%；道指跌365點，報32875點；標指跌46點，報3783點；納指跌139點或1.35%，報10213點。蘋果（美：AAPL）跌3.1%，報126.04美元，創一年半低。
即睇美股收市︰
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編輯：姚卓然