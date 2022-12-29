【恒指夜期+北水】北水錄逾40億元淨流入　大手吸騰訊　恒指夜期升45點（不斷更新）

北水再錄超過40億元淨流入，為連續5個交易日錄得淨流入。當中以騰訊控股 （00700） 錄14.3億元淨流入最多，藥明生物 （02269） 及建設銀行 （00939） 分別錄4.9及3.5億元淨流入；淨流出方面，中電信 （00728） 及快手 （01024） 分別錄3.1及1.4億元淨流出。

恒指夜期升45點，報19876點。

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騰訊逆市升近3% 恒指收市跌157點 新股GUANZE MEDICAL首掛爆升2.3倍

恒指今日期結，然而美股持續向下，並且環球投資者對中國疫後重啟的信心不足，恒指低開250點，報19648點，其後反覆震盪，最後跌157點，報19741點。騰訊 （00700） 逆市升2.8%，舜宇 （02382） 跌7%。教育股走低，思考樂 （01769） 急插26%。另外，兩新股首掛向好，GUANZE MEDICAL （02427） 及星空華文 （06698） 分別大升2.3倍及70.6%。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 騰訊 335.20 +2.8 +45 11 藥明生物 59.55 +3.0 +10 60 建行 4.88 +0.4 +3 3 友邦 85.10 -2.1 -34 17 京東 218.00 -5.4 -35 -157 阿里巴巴 85.55 -2.5 -37 24

財經日誌︰

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即市走勢：

【16：20】【新股IPO】兩新股首掛表現向好 GUANZE MEDICAL爆升2.3倍、一手帳面賺6100元

【16：10】恒指收市報19741點，跌157點，成交額907億元。騰訊 （00700） 升2.8%，翰森製藥 （03692） 升3.7%，舜宇 （02382） 跌7%。

【16：00】恒指U盤前跌182點，報19716點。

【15：43】【比亞迪1211】比亞迪旗下高檔品牌「仰望」將於下周四舉行發布會

【15：28】【中國通關】AlipayHK：為內地通關做好準備 用戶可直接跨境使用

【15：27】恒指尾市跌219點，報19681點。

【15：26】【新股IPO】億華通2402及百果園2411首招、粉筆2469孖展超購9.9倍 一文看清所有新股認購表現（附表）

【15：07】恒生科指跌2.7%，報4098點。舜宇 （02382） 跌6.4%，萬國數據 （09698） 跌6%，攜程 （09961） 跌5.5%。

【15：00】君實生物 （01877） 升幅收窄至11.4%，報42.45元。公司回應指， 目前 新冠藥物 VV116藥品還未提交上市申請，跟藥監部門保持持續溝通，又表示目前這個三期試驗結果，監管部門認為還需要更多的數據支持，所以還不支持公司用這個三期臨床研究去提交上市申請。

【14：47】騰訊 （00700） 逆市升2.5%，報334.6元。阿里巴巴 （09988） 跌3%，報85元，美團 （03690） 跌0.9%。京東 （09618） 跌5%。

【14：34】潤地 （01109） 跌2%，報34.15元。【內房危機】華潤置地接手華夏幸福項目 債權轉讓價124億人民幣

【14：22】MOG HOLDINGS （01942） 大升76.4%，報5.75元，成交額347萬元。

【14：18】【日本機票】HK Express：1月減41班日本航班 續飛東京、大阪、名古屋、福岡和沖繩

【14：10】舜宇 （02382） 突急跌5.6%，報91.7元，跌回昨日所有升幅。

【14：00】恒生科指跌2.7%，報4099點。

【13：44】寶龍地產 （01238） 挫一成，報1.49元。

【13：26】思考樂 （01769） 急插兩成，報1.57元。光正教育 （06068） 跌7.9%，中國東方教育 （00667） 跌8%。

【13：06】恒指午後跌182點，報19717點。

【12：44】【教育股】教育股普遍向下、卓越教育插一成 內地教育部規範非學科類培訓日常運營、明年6月底前須整改完成

【12：35】【日本入境要求】日本調整香港航班限制、國泰航空繼續營運北海道航班 即將暫停飛往名古屋福岡（附最新1月安排）

【12：15】【中概股審計】拼多多、滿幫傳放棄回港上市部署 港交所半日跌1%

【12：07】【阿里巴巴9988】阿里巴巴公布組織變化 張勇取代張建鋒兼任阿里雲總裁、多個高層換位

【12：00】恒指半日跌223點，報19675點。藥明生物 （02269） 升3.9%，騰訊 （00700） 倒升2.4%，碧桂園服務 （06098） 跌5.4%。

【11：52】【中國通關】一文看清美國日本台灣等地 對內地香港澳門旅客最新入境要求（12月29日）

【11：48】騰訊 （00700） 愈升愈有，現升2.3%，報333.8元。

【11：21】吉利 （00175） 旗下星越L Hi·P雷神增程電動SUV正式上市售價23.97至25.37萬元人民幣。吉利現持平，報11.36元。

【11：11】新股星空華文 （06698） 一度抽升86.8%，報49.5元，與GUANZE MEDICAL （02424） 一同包辦升幅榜首兩位。

【11：04】君實生物 （01877） 大升13.4%，報43.25元，創逾4個月高。《新英倫醫學雜誌》發表君實生物旗下的口服抗新冠藥物VV116（JT001），對比奈瑪特韋片/利托那韋片組合藥物（PAXLOVID），用於重度包括死亡高風險因素的輕至中度患者，顯示治療新冠效果與Paxlovid相若。同時，相比PAXLOVID，VV116組的臨床恢復時間更短，安全性方面的顧慮更少。

【10：57】CXO股走強，除藥明生物 （02269） 外，藥明康德 （02359） 、泰格醫藥 （03347） 、康龍化成 （03759） 升2.6%至6.7%

【10：44】藥明生物 （02269） 升3.5%，報59.75元，創3個月高。

【10：31】恒生科指跌2.5%，報4108點。成分股之中，只得騰訊 （00700） 錄得上升1.3%。其餘全都錄得下跌。當中，攜程 （09961） 跌6%。

【10：18】騰訊 （00700） 現升1.7%，報331.4元。美團 （03690） 亦轉升0.2%，報184.5元。

【10：16】新股GUANZE MEDICAL （02424） 現升237%，報1.79元，另外星空華文 （06698） 升43.4%，報38元。

【10：10】物管股碧桂園服務 （06098） 跌5.4%，融創服務 （01516） 、雅生活 （03319） 、時代鄰里 （09928） 、新城悅 （01755） 、合景悠活 （03913） 跌3.7%至5.8%。

【10：03】內房股向下，碧桂園 （02007） 、龍湖 （00960） 、時代中國 （01233） 、龍光 （03380） 跌3.3%至5.6%。

【09：52】旅遊航空股走低，攜程 （09961） 跌6.4%，報266.6元，為科指表現最差成分股。國泰 （00293） 跌2.7%。中資航空股南航 （01055） 跌1.7%，東航 （00670） 跌2.2%，國航 （00753） 跌1.6%。

【中國通關】美國將要求來自中國港澳地區旅客入境 須新冠檢測陰性證明

【日本機票】一文看清日本限飛後航空公司安排 樂桃取消來往關西航班、國泰推遲至周四公布、港航安排額外9班北海道和沖繩返港航班（第五版）

【09：46】部分手遊股彈高，心動公司 （02400） 升4.2%，中手游 （00302） 升3.6%。創夢 （01119） 升6.5%。

【09：42】康希諾 （06185） 升7.5%，報71元。公司公布，其O株╱原始株雙價吸入用新冠疫苗開展了「在18歲及以上成人中開展的雙價吸入用重組新型冠狀病毒疫苗（5型腺病毒載體）臨床試驗」，目前已獲得階段性數據。O株╱原始株雙價吸入用新冠疫苗為針對Omicorn變異株開發，尚在臨床研究階段。

【09：38】兩新股走高，GUANZE MEDICAL （02427） 曾升2.3倍至1.75元；星空華文 （06698） 亦升32.3%，報35.05元。

【09：34】【遊戲版號】騰訊倒升0.6% 國家新聞出版署批出12月和進口遊戲版號 騰訊6款遊戲上榜、包括《寶可夢大集結》

【09：34】【領展823】領展近125億港元進軍新加坡商場 王國龍：領展家在香港、分散投資增抗逆力

【09：32】恒指開市初段跌203點，報19689點。

【09：28】【新股IPO】兩新股表現向好 GUANZE MEDICAL高開126%、一手賺3350元

【09：20】恒指低開250點，報19648點。阿里巴巴 （09988） 跌2.6%，京東 （09618） 跌5%。

【09：18】恒指期貨現跌426點，報19597點。

【09：04】【新股IPO】內地燃料電池系統製造商億華通2402今日起招股 入場費約3838元

【08：19】恒指黑期跌237點，報19631點。

【08：17】【新股IPO】博安生物6955以19.8元定價 一手中籤率約為44%（附分配結果連結）

【08：06】【新股IPO】康灃生物6922以18.9元定價 一手中籤率為100%、人人有份（附分配結果連結）

【07：52】【新股IPO】澳亞集團2425以6.4元定價 一手中籤率為70%（附分配結果連結）

【07：16】【新股IPO】百果園招股擬集5億 入場費3131.26元

【07：30】中概股指數急瀉，納斯達克金龍中國指數跌3.8%，收報6596點。阿里巴巴、美團ADR跌近3%，京東ADR更跌5%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股周三反覆受壓，美長債息撲3.9厘，三大指數齊挫逾1%；道指跌365點，報32875點；標指跌46點，報3783點；納指跌139點或1.35%，報10213點。蘋果（美：AAPL）跌3.1%，報126.04美元，創一年半低。

即睇美股收市︰

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編輯：姚卓然