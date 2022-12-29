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【新股IPO】博安生物6955以19.8元定價　一手中籤率約為44%（附分配結果連結）

新股IPO 08:17 2022/12/29

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【新股IPO】博安生物6955以19.8元定價　一手中籤率約為44%（附分配結果連結）

由綠葉製藥 （02186） 分拆的博安生物 （06955） 以19.8元定價，一手中籤率為43.84%，抽3手（600股）穩獲一手，所得款項淨額估計約為1.528億元。公司將於明日（30日）上市。【分配結果

公司指，香港公開發售部分獲適度超額認購，超額認購約1.12倍。國際發售部分已獲輕微超額認購約0.52倍。

公司擬按以下用途動用有關所得款項淨額約59.5%將用於公司核心產品的研發；約31.4%將用於公司管線中其他產品的研發。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具

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編輯：姚卓然

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IPO 港股 博安生物－B（06955） 分拆 綠葉製藥（02186）
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