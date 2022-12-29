▲ 【新股IPO】博安生物6955以19.8元定價 一手中籤率約為44%（附分配結果連結）

由綠葉製藥 （02186） 分拆的博安生物 （06955） 以19.8元定價，一手中籤率為43.84%，抽3手（600股）穩獲一手，所得款項淨額估計約為1.528億元。公司將於明日（30日）上市。【分配結果】

公司指，香港公開發售部分獲適度超額認購，超額認購約1.12倍。國際發售部分已獲輕微超額認購約0.52倍。

公司擬按以下用途動用有關所得款項淨額約59.5%將用於公司核心產品的研發；約31.4%將用於公司管線中其他產品的研發。

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編輯：姚卓然