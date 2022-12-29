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【新股IPO】康灃生物6922以18.9元定價　一手中籤率為100%、人人有份（附分配結果連結）

新股IPO 08:06 2022/12/29

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【新股IPO】康灃生物6922以18.9元定價　一手中籤率為100%、人人有份（附分配結果連結）

康灃生物 （06922） 以18.9元定價，一手中籤率為100%，人人有份，公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為1.4億元。公司將於30日（周五）上市。【分配結果

公司指，香港公開發售部分已獲輕微超額認購，超額認購約0.95倍。國際發售部分已獲輕微超額認購約0.28倍。

公司表示，所得款項淨額約73.9%將用於核心產品的研發活動、商業推廣及製造，約6.1%將用於心臟冷凍消融系統的研發活動、計劃商業推廣及製造；約20.0%將用於公司目前產品管線的其餘14款產品及在研產品的研發活動、註冊備案、計劃商業推廣及製造。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具

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編輯：姚卓然

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