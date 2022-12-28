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【新冠肺炎】CGA香港電競館下月底結業　公仔機業務和電競活動比賽將獨立營運

Hot Talk 22:59 2022/12/28

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【新冠肺炎】CGA香港電競館下月底結業　公仔機業務和電競活動比賽將獨立營運

CGA香港電競館團隊在社交平台宣布，CGA香港電競館將於2023年1月30日結業，公仔機業務和電競活動比賽將獨立營運。

團隊表示，自2019年開業以來，遇到無數困難和挑戰，經濟持續不景氣，曾在疫情蔓延期間數次收到停業通知及與之帶來沉重的經營壓力。在這急速變化的營商環境及日益加重的經營負擔下，經評估後，團隊做出結業的艱難決定。如客人仍有尚未兌換的積分及帳戶結餘之充值時數，請於1月30日期限屆滿前兌換。公仔機業務CatchUp和電競活動比賽CyberGames Arena 將會獨立營運。

CGA過往舉辦多個本地大型電競活動，2019年初於旺角開設香港電競館，兩層佔地2.5萬呎。疫情影響下，Cyber Games Arena（CGA）行政總裁周啟康2020年受訪時坦言，電競館的人流明顯減少，多個活動已取消或延期。

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編輯：胡學能

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