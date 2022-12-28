【中國開關】宏利香港湯嘉麗：通關措施進一步加快香港經濟復甦　已做好準備為內地客提供多元化產品及服務

內地當局宣布自明年1月8日起逐步恢復辦理內地居民赴港旅遊及商務簽注。宏利香港及澳門首席策略總監湯嘉麗表示，相信一系列通關措施將進一步加快香港經濟復甦，吸引更多內地商務和旅遊人士來港，令各行各業受惠。

湯嘉麗指，香港保險市場成熟，深受內地客戶歡迎，疫情前一直吸引不少內地訪港旅客來港買保險產品，在香港保險市場銷售率佔有重要份額。疫情出現至今，市民更重視健康及生活的保障，對醫療保險及財富方案的需求日見上升。加上澳門最近放寬防控政策，有信心各項逐步通關政策實施後市場將會迅速復甦，而宏利亦已做好準備為內地訪港及訪澳旅客提供多元化產品及服務。

政府最近公布保險業發展藍圖，湯認為，藍圖闡述鞏固香港作為成熟完備的保險樞紐定位的願景，長遠而言，內地旅客以及本地的強勁需求將為此發揮關鍵的作用，宏利香港非常期待保險業全面融入國家雙循環策略，進一步連接內地與香港保險市場。該公司會繼續專注為在香港和內地尤其是整個大灣區的客戶提供最好的服務和保障方案，幫助他們籌劃未來，發揮保險業對社會的最大作用。

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編輯：胡學能