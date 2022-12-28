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【騰訊700】騰訊網易旗下遊戲 本月同獲批版號

股樓投資 23:06 2022/12/28

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國家新聞出版總署今日發布2022年進口網絡遊戲審批信息，共45款遊戲獲批，包括騰訊（00700）「寶可夢大集結」、完美世界（深：002624）的「雙點醫院」、心動公司（02400）的「無盡旅圖」、網易（09999）的「幻想生活」等，其它涉及的上市公司還包括遊族網絡（深：002174）、創夢天地（01119）等。其中，僅遊族網絡的「權力的游戲凜冬將至」審批時間為今年9月，其餘44款均為12月。騰訊（00700）全日收報326.2元，上升1.8%，網易全日收報114.6元，上升1.1%。

領展125億元收購新加坡兩商場 另輕資產模式營運宏茂橋商場  詳情請看【下一頁

【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

新聞出版總署同日公布12月份國產網絡遊戲審批信息，涉84款遊戲，網易、創夢天地等遊戲開發商均有斬獲。

另外，騰訊再申報回購108萬股，每股作價介乎321.8至329.4元，涉資約3.5億元。

【內房危機】碧桂園獲主席 提供50億元免息貸款  詳情請看【下一頁

【溫股知新】波幅漸細 明年再計

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撰文 : 李尚毅

騰訊控股（00700） 港股

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