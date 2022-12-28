【騰訊700】騰訊網易旗下遊戲 本月同獲批版號

國家新聞出版總署今日發布2022年進口網絡遊戲審批信息，共45款遊戲獲批，包括騰訊（00700）「寶可夢大集結」、完美世界（深：002624）的「雙點醫院」、心動公司（02400）的「無盡旅圖」、網易（09999）的「幻想生活」等，其它涉及的上市公司還包括遊族網絡（深：002174）、創夢天地（01119）等。其中，僅遊族網絡的「權力的游戲凜冬將至」審批時間為今年9月，其餘44款均為12月。騰訊（00700）全日收報326.2元，上升1.8%，網易全日收報114.6元，上升1.1%。

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新聞出版總署同日公布12月份國產網絡遊戲審批信息，涉84款遊戲，網易、創夢天地等遊戲開發商均有斬獲。

另外，騰訊再申報回購108萬股，每股作價介乎321.8至329.4元，涉資約3.5億元。

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