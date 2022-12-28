【AAPL】市場研究機構Trendforce：明年首季蘋果iPhone出貨量料按年削22%

市場研究機構Trendforce認為，內地在放寬與大流行病有關的限制後，正經歷勞動力短缺，故已將其對明年第一季度Apple蘋果（美：AAPL）iPhone出貨量（包括所有現有型號）的預測，修正為4700萬部，按年跌幅達22%。

TrendForce指，內地的供應鏈今年12月已開始出現勞動力短缺，這與內地對解決疫情的政策做出重大調整以及為即將到來的農曆新年假期做整體準備有關。有迹象表明，勞動力短缺可能會變得更嚴重。因此，該機構認為，在影響全球經濟的各種不利因素之外，蘋果再次面臨人手不足問題，制約了其設備生產。

該機構又指，自10月以來，富士康在鄭州的主要生產基地的運作一直受當地疫情影響。結果，該基地的產能利用率還沒升越70%的水平。鄭州疫情最嚴重時，正值蘋果試圖將今年的新iPhone機型（即iPhone 14系列）的銷售提升到高峰。此外，新的專業機型需求量很大，所以蘋果不斷提高其在整個iPhone生產中的份額。因此，富士康作為新的專業機型的唯一組裝商，已面臨巨大壓力。除了鄭州基地，富士康還從其位於深圳的其他主要基地獲得支持。然而，該機構認為此舉仍不足以立即緩解目前的產能緊張狀況。鑑於這種情況，該機構已將其對2022年所有iPhone 14型號的總出貨量的預測修正為7810萬部。

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編輯：胡學能