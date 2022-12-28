【中銀香港2388】中銀香港私人銀行資產管理規模10年來複合年均增長率逾40%

▲ 【中銀香港2388】中銀香港私人銀行業務成立10年 複合年均增長率逾40%

中銀香港 （02388） 私人銀行踏入10周年。中銀香港私人銀行董事總經理甘宇文指，該行私人銀行的資產管理規模過去10年錄複合年均增長率逾40%，較5年前翻倍，將繼續借助全牌照商業銀行優勢，結合個人、企業及私人銀行三方面實力，為客戶提供一站式私人銀行服務，致力成為區內華人首選中資私人銀行。

該行日前於香港故宮文化博物館舉行「中銀香港私人銀行10周年誌慶晚宴」。中銀香港副董事長兼總裁孫煜表示，自2012年推出私人銀行服務後，一直秉持「1+1+1」服務模式，每個「1」分別代表對客戶個人、家庭及事業的長遠承諾，展望未來，該行私人銀行將全力推進「私行 2.0」計劃，聚焦擴充團隊、加速數碼轉型以及拓展新產品3大方向。

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記者：宋佩恩