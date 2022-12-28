▲ 【騰訊700】騰訊基金會辦小紅花世界杯 保良局17小學參賽 何啓明容海恩同樂

騰訊 （00700） 旗下公益慈善基金與保良局推動「與小紅花一起做好事」，其中慈善足球體驗活動「小紅花世界杯」於周三及五 （28日及30日） 舉辦，涉17間保良局旗下小學參與。勞工及福利局副局長何啓明、立法會議員容海恩亦有參與，容海恩更於足球活動期間「踢爛鞋」。

「與小紅花一起做好事」於保良局屬下25間小學推行，於2022年10月至2023年3月期間籌備一系列課外活動；各小學將於明年4至5月期間，與6000名參與「小紅花繪畫日」學生於德育課作回顧。

騰訊基金會於此系列活動中共捐出100萬元，支持1000名基層學生免費參與一系列課外活動及親子體驗。是次「小紅花世界杯」是6個課外活動之一，為最受歡迎活動，其他活動包括游泳和親子本地遊。

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記者：宋佩恩