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【日本限航】保聯：政府命令不屬旅遊保範圍　一文看清各大航空公司安排

理財智慧 20:37 2022/12/28

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日本政府昨日宣布，由12月30日起，中國內地、香港、澳門旅客只可使用成田、羽田、關西和名古屋中部4個機場入境，令不少準備旅行的港人大失預算。香港保險業聯會今（28日）表示，由於政府防疫令屬不保事項，旅遊保險未能提供相關保障。

香港保險業聯會指出，一般旅遊保險會列明「航班延誤或更改行程、取消或提早結束旅程」保障為可保事項，不過只限個別指定原因，如機件故障、天氣惡劣、天災等。由於政府命令不屬保障範圍，因此是次由日本政府頒布的限航令非旅遊保險可保。建議若有需要，受影響旅遊人士向服務供應商，如航空公司查詢及作出適當安排。

同場加映：【溫股知新】波幅漸細 明年再計

現時往北海道新千歲、福岡、那霸機場的航班受影響外，亦有航空公司宣布往東京、大阪航班亦要取消。以下為各大航空公司最新安排：

香港航空

香港航空宣布於12月30日起，取消其每日一班前往北海道和沖繩的航班，直至另行通知。已訂購於12月30日起出發兩地機票的乘客，可獲全額退款。

而為了協助已在當地的乘客回港，公司會另外安排去程不載客的航班接載他們，乘客可選搭以下日子的航班回程：

· 北海道：12月30 及31日、1月1及4日 (共四班 )

· 沖繩：12月30日至1月3日 (共五班)

香港航空團隊即日起會向乘客發出電郵及手機短訊通知乘客。如有查詢，可致電客戶服務部3916 3666、電郵到call.center@hkairlines.com、 亦可使用官網「在線諮詢」服務。

國泰航空

國泰稱一直與日本相關當局積極溝通，至今對話仍然持續。將於12月29日中午前向顧客及社會各界提供進一步資訊。現時至2022年12月29日往返日本各航點的所有定期航班如常運作。

【筍工介紹】轉工好選擇 康樂及文化事務署行政助理 月薪逾2.7萬 【見下頁

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香港快運（HK Express）

HK Express亦表示，正就日本政府當局於本月30日起，推行限制香港往來日本之直航客機之新措施進行評估，並會盡快公布受影響航班之最新安排，敬請密切留意官方網站之最新航班資訊。

日本樂桃航空

樂桃航空表示，因應日本政府的要求，於2023年1月20日至2月1日期間出發的香港往大阪(關西)綫航班已確定取消。

如需退票無需繳付手續費，而申請退票期限由原定航班出發日算起30天內。

至於轉乘同一航綫的其他Peach替代航班同樣無需繳付手續費。不過替代航班轉乘手續辦理期，則由原定航班出發日起的第二天算起的10天內。惟要留意於 2023年2月1日至28日期間，出發的香港往返大阪(關西)綫航班現時未能提供轉乘服務。

可諮詢時段：上午9點〜下午6點（每週七天）
■ 在聊天室查詢(免費)
https://support.flypeach.com/hc/cs/categories/115000263233
■ 電話查詢(付費)
2830 4880
[由香港境外撥出]+852 2830 4880

全日空（ANA）

全日空ANA今日（28日）宣布，由於日本政府最新的入境管制措施，航空公司被要求不要增加中國（包括香港和澳門）與日本之間的客運航班班次。因此，2023年1月17日至31日期間香港往東京（成田），星期二、四、五、日之NH812 航班將會取消。

受影響之乘客如有查詢，可致電ANA香港訂位部28107100（辦公時間星期一至五0900-1800）

同場加映：【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

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撰文 : 陳楚琨

出入境管制 機票 保險業聯會 樂桃航空 機場 澳門 福岡 名古屋 北海道 沖繩

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