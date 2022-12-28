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【吸引人才】創科署優化「科技人才入境計劃」　如延長配額、擴展科技範疇等

理財智慧 19:51 2022/12/28

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創新科技署今日（28日）宣布，推出「科技人才入境計劃」優化措施，包括撤銷聘用本地僱員的要求、延長配額有效期至2年及擴展至更多新興科技範疇，並在創新科技署署長認為有需要時增添新範疇，以切合本港創新科技發展。。

同場加映：【溫股知新】波幅漸細 明年再計

行政長官2022年施政報告公布優化科技人才入境計劃。創科署表示，優化措施將進一步增加計劃的吸引力和彈性，讓在香港進行14個科技範疇（即先進通訊技術、人工智能、生物科技、網絡安全、數據分析、數碼娛樂、金融科技、綠色科技、集成電路設計、物聯網、材料科學、微電子、量子技術及機械人技術）研發活動的合資格公司受惠於計劃的確定性和簡化手續，以促進香港的經濟增長和提升整體競爭力。

【政府工略】物流署招聘駕駛教練 頂薪點近3.6萬元 入職條件一覽【見下頁

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科技人才入境計劃2018年6月推出，就輸入海外和內地科技人才實施快速處理安排，成功申請的公司會獲發配額以輸入相關人才從事研發工作。

合資格公司可在網上申請。查詢可致電3855 7600或透過電郵聯絡創科署科技人才入境計劃小組。

同場加映：【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

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撰文 : 陳楚琨

生物科技 物聯網 經濟 創新科技署 配額 香港 金融 施政報告 Fintech 創新科技及應用

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