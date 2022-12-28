▲ 【醫藥股】CXO板塊領跑 藥明生物飈近7%、疫苗概念股續受壓

醫藥輪流炒，板塊續表現分化，外包概念（CXO板塊）異軍突起，藥明生物 （02269） 上漲近7%，收報57.8元，而疫苗概念股延續昨日弱勢，今繼續受壓，康希諾生物 （06185） 跌逾6%。

消息面上，藥明旗下藥明合聯與啟德醫藥共同宣布，雙方就核心偶聯技術授權及ADC新藥開發達成戰略合作，根據協議，藥明合聯將在全球範圍拓展和推廣啟德醫藥自主開發的生物酶固相催化連續偶聯技術平台，賦能全球客戶新一代生物偶聯藥物開發與商業化生產。

同屬CXO板塊的凱萊英 （06821） 、昭衍新藥 （06127） 及泰格醫藥 （03347） 亦表現強勢，凱萊英飆升近11%，收報107.5元；泰格醫藥上漲逾10%，收報89.75元；昭衍新藥漲超4%，收報39.3元。

其中，凱萊英屬於CDMO公司，側重生產環節服務，提供新藥的工藝開發等服務的藥企；泰格醫藥提供研究全階段外包，昭衍新藥則提供新藥進入臨床實驗前階段的研發服務，均屬於專注研究外包技術的CRO公司。

疫苗概念股延續弱勢、港府取消疫苗通行證

疫苗概念股表現疲弱，康希諾生物 （06185） 跌逾6%，復星醫藥 （02168） 跌近1%，收報25.2元及三草葉生物 （02197） 跌8.33%，收報2.75元。

康希諾在上交所公告稱，針對Omicron變異株開發的O株/原始株雙價吸入用新冠疫苗在臨床研究中總體具有優勢。

消息面上，今早盛傳下午3時半召開舉辦的「應對疫情指導及協調組」記者會將取消部份社交距離措施，其中重點是取消疫苗通行證，意味市民、旅客入食肆及其他表列處所，毋須再受接種疫苗限制。

同時，國家衛健委發佈公告，將新型冠狀病毒肺炎更名為新型冠狀病毒感染，同時，新型冠狀病毒感染不再納入《中華人民共和國國境衛生檢疫法》規定的檢疫傳染病管理。

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編輯：伍鍵文