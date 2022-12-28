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領展125億元收購新加坡兩商場 另輕資產模式營運宏茂橋商場

股樓投資 19:42 2022/12/28

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領展首次投資新加坡項目。該房託宣布，以21.6億坡元即約125億元，向當地地產商Mercatus收購位於新加坡西部的大型商場裕廊坊 ，以及位於東部的Swing By @ Thomson Plaza 商場 。領展同時宣布開展輕資產業務，參與營運位於新加坡中部宏茂橋的AMK Hub商場。領展同時與Mercatus簽訂為期10年的資產管理及物業協議，參與AMK Hub營運，其業權由Mercatus保留。

【通關在即】 中銀航空租賃收購 40架波音飛機  詳情請看【下一頁

【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

領展表示，收購目標物業因其毗鄰新加坡高度發展之公共交通網絡及基礎設施而受益。裕廊坊位於新加坡僅有的十一個綜合交通樞紐之一－文禮巴士轉乘站及文禮地鐵站（新加坡第六大客流量地鐵站）上蓋。裕廊坊亦受益於其主要貿易區之競爭有限，並透過其主要必需品行業且價格相宜成功在競爭中脫穎而出。Swing By @ Thomson Plaza位於湯申路上段地鐵站上蓋，所屬鐵路線最近完成第三階段開發。該商場亦面對有限競爭。兩項物業接近全部租出。

交易完成後，領展負債比率料升至27.1%，交易料於明年3月完成。

【通關在望】 中港有望明年1月中前落實通關 香港中旅一度飆逾8%  詳情請看【下一頁

【溫股知新】波幅漸細 明年再計

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撰文 : 李尚毅

領展房產基金（00823） 港股

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