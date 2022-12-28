【取消社交距離】總商會：取消入境核酸檢測要求及疫苗通行證　有助提升香港對國際商務旅客和遊客吸引力

港府周三（28日）宣布周四（29日）起取消「疫苗通行證」、所有入境強制檢測、所有社交距離措施、僅維持「口罩令」。香港總商會表示，歡迎政府宣布解除大部分防疫限制，取消入境旅客接受核酸檢測的要求及疫苗通行證安排，將有助提升香港對國際商務旅客和遊客的吸引力。

總商會指出，政府公布確診個案的密切接觸者將毋須隔離檢疫，在現時人手緊絀下，可令僱主鬆一口氣，為業務運作提供更大彈性。該會又指，鑑於全球大部分地區已重新開放，而內地旅遊亦恢復正常，今次的鬆綁措施將有助香港經濟復蘇，提振競爭力，並促進人才流通。該會相信，隨着香港恢復通關，香港作為國際商業及金融樞紐將可繼續發揮作用，本地經濟和企業將可在新一年反彈。

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編輯：胡學能